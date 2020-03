La chose la plus importante est de garder tout le monde en bonne santé

Le n ° 3 mondial Dominic Thiem dit qu’il y a des choses beaucoup plus importantes dans le monde en ce moment en dehors du tennis et qu’il reste actuellement à la maison et fait de son mieux pour rester en forme à l’intérieur. Selon Kurier, Thiem dit: “J’ai appris hier soir que toute la saison de terre battue a maintenant été annulée et que notre tournée ATP ne se poursuivra que le 8 juin, c’est-à-dire

en un peu moins de 3 mois. De toute évidence, il y a des choses beaucoup plus importantes dans nos vies maintenant et nous devons tous faire notre part. Néanmoins, ce sont des mesures très drastiques et dramatiques pour tous les joueurs, mais nous devons apprendre à y faire face.

Un destin que les professionnels du tennis partagent naturellement avec le monde du sport dans son ensemble. “Thiem dit que la situation est grave et qu’il commencera à préparer la saison sur gazon à temps,” Ce n’est drôle pour personne, surtout si vous ne savez pas comment procéder.

Mais maintenant, nous avons cette date cible et je vais commencer à préparer la saison des herbes dans un avenir proche. “Le joueur de 25 ans, qui a terminé deuxième à l’Open de France, dit qu’il reste actuellement à la maison et suit les instructions du gouvernement fédéral autrichien:” Pour le moment, je ne m’entraîne pas, je suis seulement à la maison comme tout le monde dans notre pays et j’essaie de me maintenir un peu en forme.

Quand et comment ça recommence, c’est encore une question de temps. Malheureusement, de nombreuses questions ouvertes, où vous ne pouvez attendre patiemment que des réponses. Mais le plus important: garder tout le monde en bonne santé! ”