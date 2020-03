Le numéro 5 mondial Daniil Medvedev, de Russie, a déclaré qu’il prévoyait de se rendre à Monaco après l’annulation des tournois de tennis pour les 6 prochaines semaines en raison de l’épidémie de COVID-19. Le finaliste de l’US Open, Medvedev, parlait au site Web de GoTennis.Ru et a commenté ses plans, je rentre à Monaco maintenant.

Là, si j’ai bien regardé, il n’y avait qu’un seul cas confirmé de coronavirus, et c’était avant de m’envoler. Je pense que c’est sûr là-bas. “Le Russe a ajouté qu’il n’avait aucune idée du statut des événements au-delà de ce qui avait été rendu public par l’ATP Tour.

“Je n’influence pas ces décisions et on ne sait pas combien de temps cela va continuer, ce qui va se passer dans le monde, donc je n’ai même pas la moindre supposition à ce sujet. Naturellement, la chose la plus importante est de rester en bonne santé, ce est la principale priorité. “

Medvedev a ajouté que l’ATP Tour leur a donné des informations sur les précautions à prendre et que la chose la plus importante est que tout le monde reste en bonne santé. “Naturellement, comme tous les médias le disent. Tout de même, cela revient à ne pas serrer la main de personne et à se laver les mains plus souvent.

Il est clair qu’il y en a plus, mais c’est la chose la plus importante. La chose la plus importante est que tous les êtres chers soient en bonne santé, donc moins de personnes contractent ce virus. Espérons que la situation s’améliorera, car toutes les mesures en ce sens semblent avoir été prises. ”