“La cohérence me rend plus fier que les titres gagnants” – Simona Halep

La joueuse de tennis numéro deux mondiale Simona Halep a affronté Elena Rybakina en finale des championnats de tennis en franchise de Dubaï 2020. Avec cette victoire, l’as roumaine a remporté son 20e titre en carrière. Et elle partage la sixième place avec Victoria Azarenka sur la liste du plus grand nombre de titres de carrière WTA.

En gardant toutes ses victoires épiques et son Grand Chelem ses trophées de côté, Halep a la plus longue séquence dans le top 10 des classements WTA parmi les femmes actives.

Simona Halep: les femmes actives les plus constantes du WTA Tour

La super-femme Halep a réfléchi à sa constance phénoménale dans le sport. «J’ai toujours pensé que je devais être cohérent. Je n’aime pas la façon dont vous gagnez un tournoi et ensuite vous ne faites rien pendant quelques mois », a déclaré Simona Halep.

Simona Halep

«J’aime développer ma puissance pour renforcer ma cohérence chaque semaine. Depuis que j’ai rencontré Daren (Cahill), j’ai pensé que nous devions examiner la situation dans son ensemble, pas seulement cette semaine. J’ai donc bien fait ça. C’est ainsi que je pouvais rester si longtemps au sommet », a-t-elle ajouté.

À l’ère du tennis féminin incohérent, Halep a résidé dans les dix premières colonnes pendant 317 semaines et plus. Et c’est la 10e plus longue séquence de l’histoire de la WTA.

«Je pense que cela (la cohérence) me rend plus fier que de remporter des titres parce que si vous êtes en mesure d’être là, vous avez tout comme la puissance, la force mentale et physique et la forme. Je pense que c’est une bonne position et j’aime ça », a déclaré Halep, numéro deux mondial.

Simona Halep

En finale de Dubaï, elle a joué un match classique contre Rybakina et l’a battue 3-6, 6-3, 7-6 (5). Ils ont lutté pendant deux heures et demie et le vainqueur était inconnu jusqu’au dernier point du match.

“C’est très spécial d’être en 2020, 20e anniversaire de ce tournoi, 20e titre”, a déclaré Halep. “C’est assez spécial. Je veux juste en profiter. C’est très, très beau. “