La Colombie et les États-Unis obtiennent les derniers billets pour Madrid

C’était l’un des qualificatifs les plus égalisés de ces qualificatifs pour la table finale de cette Coupe Davis 2020, mais la Colombie était responsable de le nier. Vendredi, après un 1-1 de la journée, la paire de doubles formée par Juan Sebastian Cabal et Robert Farah, a réussi à vaincre le duo composé par Horacio Zeballos et Máximo Gónzalez 6-3, 6-7 (5) et 7-5 et déséquilibrer la cravate en sa faveur. Déjà avec le 2-1 sur son tableau de bord, le Colombien Daniel Galán a réussi à battre l’Argentin Juan Ignacio Londero par 6-3 et 6-4 et ainsi certifier la passe colombienne pour la phase finale qui se jouera à nouveau à Madrid .

Si celle de la Colombie et de l’Argentine semble la plus égale, celle des États-Unis et de l’Ouzbékistan semble la plus déséquilibrée. L’équipe menée par Mardy Fish a réussi à mettre la finale 3-0 grâce à la victoire en double des frères Bryan, qui ont battu Denis Istomin et Sanjar Fayziev par un coup franc et sans appel 6-3 et 6-4, pour obtenir leur dernière victoire en ce concours qui s’est si bien déroulé ces dernières années.

