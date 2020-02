la confiance, la maturité et la force mentale réunies en une seule

La championne de l’Open d’Australie Sofia Kenin a réalisé un rêve auquel de nombreux jeunes joueurs de tennis n’osent même pas penser et un grand rôle dans son parcours vers le titre du Grand Chelem a été joué par sa personnalité confiante.

«J’ai toujours eu ça (confiance). Je savais que je devais m’installer pour arriver là où je suis. La confiance est venue avec tous les matchs que j’ai eu, le succès que j’ai eu en 2019, Joueur le plus amélioré de l’année de la WTA, alors oui, j’ai toujours eu ça ».

a déclaré Kenin après avoir battu Muguruza lors de la finale AO. En effet, 2019 a été une année décisive pour la star américaine, qui a expliqué comment elle avait accumulé de la confiance à travers elle. «J’ai l’impression qu’en 2019, j’ai bien commencé avec un premier titre WTA pour moi à Hobart et après cela, les choses ont tout simplement décollé.

J’ai eu un bon tour à Paris, j’ai joué mon idole Serena, perdu contre Ash là-bas, alors j’ai pris ma revanche ici. Tout se passe si vite pour moi ». Dit Kenin. De plus, Sofia, à seulement 21 ans, peut comprendre qu’elle est faite pour jouer devant de grandes foules dans de grands stades comme la Rod Laver Arena, où elle a joué la finale.

«J’adore les grandes scènes. C’est pourquoi je joue. J’ai l’impression que la ténacité mentale a joué un rôle énorme et j’ai travaillé là-dessus au cours des années et ça ne fait que porter ses fruits. Merci à mon père de me supporter.

Je peux être têtu, mais je t’aime toujours ». dit-elle. Peu importe à quel point elle peut paraître difficile à l’extérieur, Kenin a admis qu’elle était nerveuse avant chaque match qu’elle a joué lors de l’Open d’Australie. «Je savais que je devais mettre cela de côté et simplement aller jouer là-bas». Sofia Kenin a avoué.