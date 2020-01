La Coupe ATP a préparé les joueurs australiens à l’Open d’Australie

Le n ° 26 mondial Nick Kyrgios a une nouvelle fois exprimé son souhait de voir plus d’événements au calendrier similaires à la Coupe ATP. Kyrgios, six fois champion de l’ATP, faisait partie de l’équipe australienne qui a atteint la demi-finale de la première Coupe de l’ATP.

Malheureusement pour l’équipe australienne et Kyrgios lui-même, le joueur de 24 ans était un peu limité à la Coupe ATP en raison d’une blessure et cela l’a forcé à manquer une action. “Il y a quelque chose à jouer devant votre public”, a déclaré Kyrgios à The First Serve.

“Je l’ai vraiment apprécié, à mon avis, le tennis a besoin de plus d’épreuves par équipe, le visionnement est meilleur, les fans l’apprécient davantage.” Kyrgios, un ancien numéro 13 mondial, affrontera la star montante italienne Lorenzo Sonego lors de son premier match à l’Open d’Australie.

“Je suppose qu’être avec l’équipe, jouer avec tous les garçons, la bénédiction de jouer devant le public, cela nous a préparés pour l’Open d’Australie”, a ajouté Kyrgios. Le retrait du numéro 21 mondial Alex de Minaur de la L’Open d’Australie signifie que Kyrgios sera l’Australien le mieux classé à Melbourne Park cette année.

“Jouer les meilleurs joueurs sur cinq sets est une bête totalement différente. Je pensais que de Minaur était notre meilleur espoir mais il est malheureusement blessé”, a déclaré Kyrgios.