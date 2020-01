La Coupe ATP était une bonne occasion d’être près de Rafael Nadal

Le n ° 30 mondial Pablo Carreno Busta a aimé faire partie de la Coupe ATP d’Espagne et avoir eu la chance de passer du temps avec le n ° 1 mondial Rafael Nadal et le demi-finaliste de Wimbledon l’an dernier, Roberto Bautista Agut. Pablo Carreno Busta, un ancien numéro un mondial

10, a eu la chance d’être un héros national, mais lui et Feliciano Lopez n’ont pas réussi à battre les Serbes Novak Djokovic et Viktor Troicki dans le match décisif de la finale de la Coupe ATP. “Bien sûr, c’est une très bonne opportunité pour moi d’être près de Rafa [Nadal], près de Roberto [Bautista Agut], toute l’équipe était incroyable la semaine dernière “, a déclaré Carreno Busta aux journalistes à Adélaïde, selon l’International d’Adélaïde.

“Nous avons perdu en finale mais ce fut un tournoi incroyable et nous espérons continuer ainsi parce que je pense que nous avons un très bon groupe, nous sommes de très bons amis.” Je jouais aussi bien en ATP Cup, je ne pouvais pas Je ne joue pas en simple, car j’ai deux top-10 dans mon équipe, donc c’est difficile de jouer en simple mais j’ai la possibilité de jouer quelques doubles et c’était très important d’obtenir des victoires et d’avoir confiance en mon premier match en simple. “

Carreno Busta, tête de série n ° 4, espère maintenant faire sensation à l’International d’Adélaïde en repoussant Jeremy Chardy dans son premier match pour préparer un quart de finale contre la star montante Lloyd Harris.