La Coupe ATP était une excellente préparation pour l’Open d’Australie

Le numéro 2 mondial Novak Djokovic affirme que la Coupe ATP a été une excellente préparation pour l’Open d’Australie et cela l’a bien préparé pour une course profonde à Melbourne Park. Djokovic, qui a conduit la Serbie à remporter la Coupe ATP inaugurale, est resté invaincu lors de l’événement en remportant six matchs en simple et deux en double.

Le Serbe a maintenu sa forme fantastique à Melbourne Park puisqu’il n’a perdu qu’un seul set en six matches joués en route pour sa huitième finale à l’Open d’Australie. Djokovic, sept fois champion de l’Open d’Australie, a battu son ancien rival Roger Federer 7-6 (1) 6-4 6-3 pour organiser une finale contre Dominic Thiem ou Alexander Zverev.

“Je suis content de la façon dont je me sens et joue. Je pensais [the] La Coupe ATP s’est très bien passée pour moi, j’ai passé beaucoup d’heures sur le court, en simple et en double. Ce fut une grande avance pour [the] Open d’Australie.

De toute évidence, cette énergie a généré beaucoup d’énergie positive », a déclaré Djokovic lors de l’ATP Tour. «Je n’ai perdu qu’un seul set jusqu’à la finale. J’ai deux jours sans match en ce moment, ce qui est vraiment bien. Cela me donne plus de temps pour récupérer et rassembler toute l’énergie nécessaire pour la finale. ”