«La Coupe ATP m’a beaucoup retiré mais je chéris beaucoup le titre»

Après cette défaite déchirante contre la Russie lors de la finale de la Coupe Davis en novembre, Novak Djokovic était prêt à donner ses 120% et à corriger l’erreur lors de la première Coupe ATP en janvier. N ° mondial Le 2 a dû se rendre en Australie plus tôt que prévu, trouvant son match A et marquant six victoires en simple et deux doubles pour mener la Serbie vers le titre contre l’Espagne samedi dernier.

Après un triomphe serré sur Kevin Anderson en deux bris d’égalité, Novak a évincé Gael Monfils et Cristian Garin pour mener son pays en quart de finale du Groupe A, se déplaçant à Sydney et se classant parmi les favoris du titre après quelques victoires solides de Dusan Lajovic ainsi que.

En quarts, Novak a évincé Denis Shapovalov au troisième set tie-break après deux heures et 40 minutes, nécessitant encore plus de temps pour vaincre Daniil Medvedev dans l’un des meilleurs matchs de l’épreuve. Avant la finale, la Serbie a perdu le point d’ouverture contre l’Espagne lorsque Roberto Bautista Agut a renversé Lajovic, laissant Novak sans marge d’erreur contre le numéro un mondial.

1 Rafael Nadal lors de la deuxième rencontre en simple. Inspiré pour donner le meilleur de lui-même dans le maillot national, Novak a évincé Rafa pour garder la Serbie en vie, marchant à nouveau sur le terrain dans les doubles décisifs avec Viktor Troicki pour dominer Pablo Carreno Busta et Feliciano Lopez, délivrant le titre de l’équipe nationale et rassemblant un énorme booster devant Melbourne.

Tout en admettant que cela lui a pris beaucoup d’énergie, Novak décrit le titre de la Coupe ATP comme l’un des moments forts de sa carrière, jouant toujours avec passion et cœur dans le maillot rouge. Se sentant un peu fatigué mais confiant, Djokovic poursuivra le huitième titre de l’Open d’Australie au cours des deux prochaines semaines, à la recherche de plus de magie sur le terrain australien bien-aimé et d’une autre couronne notable dans son cabinet.

«J’ai dépensé beaucoup d’énergie physique et émotionnelle en route vers la couronne de la Coupe ATP, remportant tous les matchs en simple et en double pour un résultat parfait. Gagner le titre avec mes coéquipiers est certainement l’un des moments forts de ma carrière.

Remporter le trophée par équipe avec mes amis et sous les couleurs nationales est définitivement quelque chose que je chéris et qui me satisfait vraiment. Cela a été quelques semaines phénoménales et une excellente préparation à l’Open d’Australie, mais cela m’a aussi beaucoup retiré.

J’ai ajusté mes séances d’entraînement dans ce sens et j’ai eu un peu plus de récupération plutôt que de simplement monter un peu plus sur l’accélérateur. ”