La Coupe Davis et la Coupe ATP, plus proches de la fusion

Le président de l’ITF, David Haggerty, a confirmé à l’agence . son intention de parvenir à un accord fusionner la Coupe Davis et la Coupe ATP beaucoup plus tôt qu’il n’y paraissait au début. Le débat, qui a été dans la bouche de différents acteurs, trouvant peu logique que les deux compétitions soient séparées par un mois d’intervalle, se reflétera dans ces organisations dans les mois à venir. L’idée de l’ITF est d’organiser un grand tournoi par équipes nationales en juin, comme l’a souligné Haggerty.

«Nous sommes en pourparlers avec l’ATP et à l’écoute des commentaires des joueurs; Nous pensons qu’il serait judicieux d’avoir un grand rendez-vous par équipe masculine, et nous discutons pour voir ce qui se passe. Souvent, ce n’est pas seulement une question d’argent, c’est le calendrier des joueurs. »

“Nous discutons avec l’ATP, et ils en ont parlé avec les joueurs”

La nouvelle présidence de l’ATP; Avec Gaudenzi aux commandes et la prédisposition de Kosmos à trouver un équilibre pour faire un “super-événement”, comme l’a dit la direction du groupe d’entreprises, ils suggèrent que la possibilité est plus proche que jamais de se réaliser. Haggerty a déjà reconnu les contacts entre les parties, les deux événements et les joueurs, pour avancer et rendre possible des points de rencontre. Tout cela avec l’objectif, clair et convenu, de fusionner.

«Nous discutons avec l’ATP. Nous avons entendu les commentaires des joueurs. Et nous savons que l’ATP l’a également fait. Il serait logique d’organiser un tournoi conjoint, qui serait le championnat par équipe masculin. Nous négocions et nous verrons ce qui se passera. La chose la plus importante est d’avoir un tournoi solide et nous sommes très ouverts dans cette conversation. Notre objectif est qu’au cours des prochains mois, nous ayons de sérieuses discussions. Et voyons si un accord est possible. “

