La Coupe Laver de Roger Federer annonce que Marriott International sera l’hôtel officiel

La quatrième édition de la Laver Cup réunira certains des meilleurs joueurs du monde à Boston du 25 au 27 septembre, avec Team Europe à la recherche du quatrième titre sous la direction de Roger Federer, le premier joueur confirmé à ce jour.

En septembre à Genève, Team Europe a triomphé de Team World lors du match décisif, gardant le beau trophée dans son cabinet et en faisant une célébration appropriée. Après les deux premières rencontres de la dernière journée, Team World avait l’avantage sur ses rivaux et c’est Federer qui a dû vaincre John Isner pour garder Team Europe en vie, prévalant en deux sets serrés pour réduire le déficit et attirer l’attention sur le dernier rencontre entre Alexander Zverev et Milos Raonic.

Bien sûr, il a fallu descendre jusqu’au fil et l’Allemand a prévalu lors du bris d’égalité pour être celui qui a obtenu le titre pour Team Europe pour la deuxième fois consécutive, concluant un événement incroyable qui a mis en évidence les nouvelles du tennis au cours de cette fin de semaine.

Bjorn Borg et John McEnroe serviront à nouveau de capitaines d’équipe à Boston, assurant un autre chapitre de leur rivalité qui était l’une des plus grandes du monde du tennis il y a 40 ans. Après avoir atteint la demi-finale de l’Open d’Australie, Roger a annoncé la chirurgie du genou la semaine dernière, évitant Dubaï et toute l’action jusqu’à Halle en juin, dans l’espoir de récupérer complètement et de lutter à nouveau pour les gros titres.

Roger a participé à 11 matchs de la Coupe Laver jusqu’à présent, remportant tous les six en simple et délivrant deux triomphes de cinq affrontements en double, partageant le terrain avec ses plus grands rivaux Rafael Nadal et Novak Djokovic. Les organisateurs ont révélé que Marriott International était l’hôtel officiel de la Laver Cup, réunissant un autre sponsor solide qui rendrait l’événement encore meilleur.

“Nous sommes ravis d’accueillir Marriott International dans notre famille de marques prestigieuses, ainsi que d’offrir des opportunités privilégiées à leurs membres Bonvoy de vivre le tournoi”, a déclaré Steve Zacks, PDG de Laver Cup.

“L’hébergement est un élément essentiel pour offrir un événement de qualité supérieure. La collaboration avec Marriott International garantit que nous avons des options d’hôtel pour répondre aux besoins de chaque électeur, des fans au personnel du tournoi en passant par les joueurs.

La demande de billets pour assister à la Coupe Laver a considérablement dépassé l’offre chaque année. Les membres de Marriott Bonvoy peuvent bénéficier d’une prévente spéciale avant la mise en vente des billets au grand public. “” De la même manière que la Coupe Laver offre aux amateurs de tennis une expérience véritablement de niveau supérieur, Marriott International s’est engagé à enflammer les passions de nos clients “. a déclaré Steve Heitzner, directeur des ventes et du marketing, Marriott International, Amériques.

“La Coupe Laver est une célébration inspirante du sport, et nous sommes honorés de partager cette expérience avec nos invités et membres.”