La Coupe Laver de Roger Federer au programme discutable de Roland Garros

La quatrième édition de la Laver Cup réunira certains des meilleurs joueurs du monde à Boston du 25 au 27 septembre, avec Team Europe à la recherche du quatrième titre sous la direction du fondateur et du premier joueur confirmé à ce jour, Roger Federer.

En septembre à Genève, Team Europe a triomphé de Team World lors du match décisif pour garder le beau trophée dans leur cabinet pour la troisième année consécutive et en faire une célébration appropriée. Après les deux premières rencontres de la dernière journée, Team World avait l’avantage sur ses rivaux et c’est Federer qui a dû vaincre John Isner pour garder Team Europe en vie, prévalant en deux sets serrés pour réduire le déficit et mettre tous les regards sur le dernier rencontre entre Alexander Zverev et Milos Raonic.

Bien sûr, il a fallu descendre jusqu’au fil et l’Allemand a prévalu lors du bris d’égalité pour être celui qui a obtenu le titre pour Team Europe pour la deuxième fois consécutive, concluant un événement incroyable qui a mis en évidence les nouvelles du tennis au cours de cette fin de semaine.

Comme il s’est avéré mardi, Roland Garros se poursuivra entre le 20 septembre et le 4 octobre, modifiant le calendrier en raison d’un coronavirus sans consulter les autres organisations du monde du tennis. Ainsi, elle chevauchera avec la Laver Cup déjà épuisée, ce qui signifie que Roger Federer sautera sans aucun doute le Major d’argile.

Cependant, il sera difficile pour lui de trouver les joueurs restants qui représenteront Team World et Team Europe, car les joueurs d’en haut décideront à peine de sauter le Major dans une saison aussi turbulente et imprévisible et de concourir à Boston à la place.

“Le monde du tennis a appris aujourd’hui que la Fédération française de tennis a l’intention de programmer Roland Garros du 20 septembre au 4 octobre 2020, en raison de l’impact de COVID-19. Ce calendrier chevauche les dates de la Laver Cup 2020 déjà vendue prévue pour Du 25 au 27 septembre 2020, au TD Garden de Boston.

Cette annonce a été une surprise pour nous et nos partenaires – Tennis Australia, l’USTA et l’ATP. Cela soulève de nombreuses questions et nous évaluons la situation. En ce moment, nous voulons que nos fans, sponsors, diffuseurs, personnel, bénévoles, joueurs et la grande ville de Boston sachent que nous avons l’intention d’organiser la Coupe Laver 2020 comme prévu. ”