La Coupe Laver frappe au report de l’Open de France – Refuse de changer les dates

La pandémie de coronavirus a contraint la Fédération française de tennis à reporter l’Open de France 2020 du 18 mai au 7 juin au 20 septembre au 4 octobre. La reprogrammation du tournoi entraînera des ravages dans le calendrier du tennis car elle se heurtera à de nombreux autres tournois en dur, dont le Laver Cup 2020. Cependant, le tournoi sur terrain dur en salle prévoit toujours de se dérouler comme prévu.

La Laver Cup 2020 se déroulera du 25 au 27 septembre à Boston. L’événement d’exposition co-créé par Roger Federer n’envisage pas de changer leurs dates malgré le chevauchement avec l’Open de France.

«Nous avons l’intention d’organiser la Coupe Laver 2020 comme prévu»: organisateurs

“Ces dates se chevauchent avec les dates de la Laver Cup 2020. Les dates sont déjà épuisées et sont prévues pour les 25 et 27 septembre au TD Garden de Boston”, a indiqué mardi un communiqué.

Les organisateurs ont également expliqué que l’annonce leur avait surpris. En outre, la décision a également surpris les partenaires de Tennis Australia, l’USTA et l’ATP.

«Cela soulève de nombreuses questions et nous évaluons la situation. En ce moment, nous voulons que nos fans, sponsors, diffuseurs, personnel, bénévoles, joueurs et la grande ville de Boston sachent que nous avons l’intention d’organiser la Coupe Laver 2020 comme prévu. “

Pourquoi la Coupe Laver devrait-elle être reportée?

La FFT aurait certainement dû considérer les autres acteurs du tennis et ne pas agir seule. Le tournoi affrontera de nombreux tournois sur terrain dur. Par conséquent, la transition rapide des courts en dur et des courts en terre battue serait difficile pour les joueurs. De nombreux joueurs et fans du monde entier se sont penchés sur les organisateurs de Roland Garros pour avoir pris une décision «unilatérale» et «égoïste».

Certains ont également fait valoir que l’Open de France profite d’être un événement majeur et ne pense pas à la tournée de tennis dans son ensemble. L’US Open a également publié une déclaration après l’Open de France selon laquelle le tournoi ne mettra en œuvre aucun changement à son calendrier.

D’un autre côté, la Laver Cup devrait maintenant chercher des dates alternatives dans le calendrier. L’événement de 3 jours peut reprogrammer leur événement pendant la morte-saison en décembre et ne devrait pas être provocant.

Le tournoi comprend également l’un de Rafael Nadal ou Novak Djokovic. Cependant, les deux légendes ne participeront certainement pas à l’exposition si elle chevauche l’Open de France. De plus, le public de l’événement sera également touché car tous les regards seront tournés vers le Grand Chelem.

L’ITF, l’ATP, la WTA et le Grand Chelem trouveront certainement une solution pour résoudre le chaos. Cependant, ce sera une grande perte pour le sport si Roger Federer est contraint de sauter le Roland Garros pour jouer la Coupe Laver.

