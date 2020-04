La Coupe Rogers WTA 2020 est reportée à 2021

L’annulation de Wimbledon a été suivie de la suspension des circuits ATP, WTA et ITF pour suspendre toute activité jusqu’à la mi-juillet au moins, mais le doute persiste: la saison de tennis va-t-elle vraiment reprendre en 2020? Comme le monde continue de lutter contre la pandémie de coronavirus, chaque tournoi prévu pour le second semestre peut craindre son annulation – certains devront peut-être se déplacer dans le calendrier, comme l’a fait l’Open de France; d’autres pourraient être contraints de trouver un autre moyen de s’efforcer, à l’instar de l’Omnua de Mutua Madrid; certains sont complètement effacés de cette saison.

C’est le cas de la Coupe Rogers WTA qui devait se dérouler à Montréal du 7 au 16 août. Vendredi 10, une déclaration de la ministre du Tourisme, de la Culture et des Communications et de l’Éducation du Québec – Isabelle Charest – laissait entrevoir de sérieuses possibilités que la Coupe Rogers WTA 2020 – organisée à Montréal, au Québec – pourrait être annulée.

Le gouvernement du Québec avait d’ailleurs officiellement lancé un appel à la fermeture de tous les événements sportifs et culturels publics jusqu’au 31 août au moins. La Coupe Rogers a publié une déclaration dans laquelle elle a assuré ses fans qu’un éventuel report était en discussion avec la WTA.

À la suite des mesures imposées par le gouvernement du Québec, Tennis Canada discute des différentes options avec la WTA concernant le report de l’événement de la Coupe Rogers à Montréal, qui devait avoir lieu du 7 au 16 août 2020: ⬇️https: // t .co / sbPQYXAZnl – Coupe Rogers (@CoupeRogers) 10 avril 2020

Plus tard dans la même journée, l’équipe de soccer de l’Impact de Montréal avait rendu public un communiqué dans lequel elle expliquait que le décret du gouvernement ne s’appliquait apparemment pas aux sports professionnels.

La déclaration, telle que rapportée par Stéphanie Myles sur opencourt.ca, comprenait les lignes suivantes: «L’Impact de Montréal a été informé cet après-midi de la demande du gouvernement du Québec d’annuler tous les événements prévus jusqu’au 31 août 2020.

Cependant, le ministère du Tourisme a précisé que cette demande n’est pas adressée aux ligues sportives professionnelles ». Bien que cela ait pu signifier qu’il y avait une possibilité de sauver la Coupe Rogers WTA 2020, un tel espoir a sombré lorsque le tournoi et la WTA ont officiellement annoncé le 11 avril son report à 2021 – du 6 au 15 août.

Suite aux mesures imposées par les autorités gouvernementales de la province de Québec, Tennis Canada annonce le report de la Coupe Rogers à Montréal.

Le tournoi aura lieu du 6 au 15 août 2021, alors que Montréal accueillera l’événement fémininhttps: //t.co/YH45UoEYr8 – Coupe Rogers (@CoupeRogers) 11 avril 2020

«Si au début de la crise du COVID-19 nous espérions que la situation serait résolue à temps pour pouvoir accueillir notre tournoi comme prévu initialement sur le calendrier, mais nous savions que les chances se réduisaient de plus en plus ces dernières semaines », A déclaré Eugène Lapierre, directeur du tournoi.

«Notre priorité dans la gestion de cette crise a toujours été d’assurer la sécurité et le bien-être de nos joueurs, fans, bénévoles, partenaires et employés. C’est donc le cœur lourd que nous avons reçu cette nouvelle, mais nous comprenons que cette décision était nécessaire.

Nous remercions tous nos clients et partenaires pour leur collaboration et leur soutien durant cette période difficile. Soyez assurés que nous travaillerons sans relâche au cours des prochains mois afin de faire du tournoi de l’année prochaine une grande fête au cours de laquelle nous pourrons célébrer le sport et profiter de la compagnie de chacun ».

Aucune déclaration n’a encore été émise concernant la moitié de l’ATP de l’événement qui, comme il se tiendrait à Toronto, ne devrait être affecté par aucune décision prise par le gouvernement du Québec.