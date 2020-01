La course magique d’Anastasia Pavlyuchenkova se poursuit alors qu’elle envoie Angelique Kerber emballer

Lundi, Anastasia Pavlyuchenkova a éliminé l’ancienne championne Angelique Kerber de l’Open d’Australie, battant le triple vainqueur du Grand Chelem en trois sets.

Le Russe Pavlyuchenkova a jeté une double pause dans le premier set alors que Kerber entrait dans le match, mais le Russe a rebondi pour gagner 6-7 (5-7), 7-6 (7-4), 6-2 dans un quatrième- ronde qui a duré deux heures et 41 minutes.

La joueuse de 28 ans, qui a également atteint le quart de finale à Melbourne Park l’année dernière, s’est retrouvée 5-2 dans le premier set, mais a ensuite perdu les quatre matchs suivants alors que Kerber était de retour au service avant de prendre le bris d’égalité. .

Le deuxième set s’est déroulé selon le service avant que ce soit au tour du Russe de remporter le bris d’égalité pour l’envoyer dans un match décisif.

Et encore une fois, Pavlyuchenkova a été plus rapide à sortir des blocs lorsqu’elle a cassé deux fois pour mener 4-0 et, bien que Kerber ait récupéré une pause, la 30e tête de série a de nouveau cassé et a ensuite bouclé la balle sur la première balle de match.

“C’était extrêmement difficile et j’étais à quelques points de perdre le match, donc je suis vraiment heureux d’être ici en ce moment”, a déclaré le 30e tête de série.

Pavlyuchenkova, qui a battu la deuxième tête de série Karolina Pliskova au troisième tour, affrontera Garbine Muguruza, double vainqueur du Grand Chelem, pour une place en demi-finale après que l’Espagnol ait battu la neuvième tête de série Kiki Bertens 6-3, 6-3.

