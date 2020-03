La Croatie, la Hongrie et l’Autriche obtiennent également un classement

Avec plus de souffrance que prévu, mais la Croatie a déjà son billet pour la phase finale de la Coupe Davis 2020. Le Croate Marin Cilic a réussi à mettre la finale 3-1 à égalité, en battant l’Indien Sumit Nagal par un coup franc 6-1 et 6-0. Avant, le couple indien formé par Leander Paes et Rohan Bopanna, avait vaincu celui composé de Mate Pavic et Franko Skugor 6-3, 6-7 (5) et 7-5 et avait fait peur aux fans croates qui s’accrochaient encore une fois à sa grande figure pour atteindre le classement.

Malgré l’absence de Dominic Thiem, l’équipe autrichienne continue d’avoir une bonne garde-robe. Après le 1-1 récolté hier, la paire de doubles formée par Oliver Marach et Jurgen Melzer a réussi à gagner le duo formé par Pablo Cuevas et Ariel Behar 4-6, 6-3 et 7-5. Plus tard, le numéro un autrichien Dennis Novak a réussi à vaincre Pablo Cuevas 2-6, 6-3 et 6-4, qualifiant son équipe pour le tirage au sort final. Il a également réussi à dépasser la Hongrie, battant la Belgique pour un résultat global de 3-2.

