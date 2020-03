Il y a de plus en plus d’acteurs sur le circuit professionnel qui donnent de l’argent ou des fournitures médicales pour le coronavirus, mais la façon dont l’Italien a l’intention de le faire Jannik Sinner c’est le moins qu’on puisse dire. Le jeune talent italien a communiqué via son Instagram qu’il fera un don de 10 euros de matériel médical pour chaque photo qu’un italien télécharge avec une pizza maison en forme de visage de Sinner lui-même ou d’un illustre italien. Voir, c’est croire.

