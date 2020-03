La curieuse réaction de Coco Gauff à la suspension d’Indian Wells par le coronavirus

Cori gauff Il montre une maturité à la fois sur et hors piste beaucoup plus élevée que celle supposée par une personne de son âge. L’Américain a réagi rapidement à la Suspension Indian Wells 2020 annonçant qu’il s’était inscrit au tournoi de Charleston, puisqu’il n’avait pas joué depuis plusieurs semaines dans l’attente de l’événement californien. En plus de ce mouvement rapide, Coco a exigé que tout le monde ne lise que les nouvelles du coronavirus données par des médias renommés et par des experts, afin de ne pas tomber dans des conclusions erronées qui pourraient avoir à voir avec le racisme et qui les ont fait entrer Panique pour la société.

“Écoutez vos experts locaux. Écoutez les faits. Faits. Faits. Faaaacts. Écoutez les faits, pas les mythes … Veuillez diffuser les faits parce que je n’aime pas beaucoup les choses que je vois sur Internet concernant le racisme et tout ça. ” – GAUFF, Coco. #coronavirus

