La danse récurrente du coaching WTA: va-t-elle se stabiliser?

C’était les premiers jours de confinement et la pompe a été bientôt libérée. Anastasia Pavlyuchenkova, qui semblait avoir stabilisé le bateau après une saison orageuse, annonce qu’il licencie en permanence son dernier coach, Sam Sumyk. Les gens connaissent probablement cet entraîneur controversé pour sa relation avec Garbiñe Muguruza, une relation qui pour beaucoup aurait dû se terminer plus tôt. Une fois qu’il s’était lancé dans un nouveau projet, il semblait que tout se passait bien. Mais non.

Les jours russes plus tard, certains commentaires sur son ancien entraîneur ont montré une profonde rupture. “Ma blessure à la hanche a été causée par une erreur de mon entraîneur, Sam Sumyk, ainsi que mon entraîneur physique. Je pense que la planification du tournoi et le processus d’entraînement étaient mauvais. Pour moi, en ce qui concerne les entraîneurs, le plus important est l’échange d’énergie qui se produit entre les gens, non seulement dans le sport, mais aussi dans la vie. Malheureusement, de nombreux entraîneurs ont un énorme ego et trop souvent, ils répètent le mot «je». Pour cette raison, des problèmes surviennent souvent. ”

Il est clair que le Circuit WTA c’est compétitif. FéroceJe dirais. Cela se traduit parfois par un court terme qui dynamise toute possibilité de développement d’un projet. Prenons comme exemple une personne qui sait déjà ce que c’est que d’être numéro un: Naomi Osaka. Les Japonais avaient connu les miels du succès avec Sascha Bajin, un autre entraîneur avec un grand nombre de joueurs de tennis sur son CV. Ils avaient retrouvé la stabilité et cela s’est traduit par l’éclosion de la prochaine star du circuit: championne de l’Us Open 2018 et de l’Open d’Australie 2019. Naomi était jeune, mais a décidé de licencier un Bajin qui peu après a déclaré que la décision incombait entièrement à les épaules d’elle déjà expupila: “En ce moment ça fait toujours mal, mais je n’ai pas de rancune envers elle. J’étais là pour l’aider à réaliser ses rêves et le fait de continuer à travailler ou non serait toujours sa décision. Je me vois même la rencontrer à nouveau dans l’avenir si elle veut. ” Bajin, selon lui, ressentait cette fin comme “une rupture”.

Osaka a poursuivi son chemin avec l’aide de Jermaine Jenkins, membre d’une famille où le tennis coule dans les veines: son frère est devenu top 200 ATP alors qu’il était un joueur universitaire de renom. Curieusement, les deux ont travaillé avec les sœurs Williams; Jermaine était le partenaire de frappe de Vénus et l’a aidée à revenir dans le top 5, tandis que Jarmere a travaillé avec Serena dans le même état. L’aventure de Jenkins avec les Japonais n’a cependant pas duré plus d’un an. En septembre, il était déjà terminé. Naomi a décidé de se reposer et de laisser son père, Leonard Francois, prendre en charge sa carrière. Jusqu’à la fin de l’année, Wim Fissette est entré en action comme sa dernière signature.

Un numéro un mondial avec quatre entraîneurs sur une année civile entière. C’est dit bientôt. Fissette lui-même, dont la liste des élèves n’est pas loin derrière (Kvitova, Errani, Konta et Azarenka est passé entre ses mains avant de façonner la carrière d’Osaka), explique ce que recueille The National: “C’est un peu la mentalité de cette époque, une mentalité pour tout jeter par terre. Les gens finissent leurs choses quand ils voient qu’ils ne les aiment pas, quand ils ne sont pas à 100% d’accord avec quelque chose qu’ils décident de changer “.

Ce sont des déclarations qui ratifient les joueurs de tennis d’une autre époque. C’est le cas de Lindsey Davenport, qui est très surpris par le paradigme des entraîneurs sur le circuit féminin: “C’est fou. Quand j’ai joué, j’avais un entraîneur pendant 12 ans, et un seul de 2003 jusqu’à ma retraite. Je pense que plusieurs fois les joueuses entraîneurs à une période d’essai pendant un tournoi, ce qui n’a pas de sens pour moi. Il ne semble pas y avoir beaucoup de loyauté non plus, et attention, je ne pense pas que vous devriez continuer avec quelque chose qui ne fonctionne pas nécessairement, mais je pense que les joueurs devraient accepter dans une certaine mesure quel est votre rôle. ” Quelque chose de similaire pense Dmitry Tursunov, l’actuel entraîneur de Sabalenka. “C’est très similaire à ce que les gens font avec les régimes ou les routines d’exercice physique. Vous pensez, ‘Je vais essayer ça pendant une semaine. D’accord, ça ne marche pas, alors je vais essayer autre chose.’ mais vous ne vous lancez jamais dans un véritable processus où vous pouvez changer quelque chose. ”

Essayez de donner une explication rationnelle à quelqu’un qui est l’exception qui respecte la règle: Svetlana Kuznetsova, qui a créé un lien si spécial avec son entraîneur (Carlos Martínez) qu’il ne pouvait pas supporter de le tenir à l’écart pendant un certain temps et a décidé de permettre à son entraîneur de partager ses fonctions avec celles de la carrière de son compatriote Kasatkina. “Vous engagez un entraîneur qui, selon vous, se débrouille très bien avec les autres joueurs. Quand il est avec vous, vous pensez:” Est-il sérieux? Que dites-vous? ” Vous attendez plus. C’est un problème humain. Nous mettons des attentes sur quelqu’un et ensuite nous réalisons que c’est juste quelque chose qui est dans notre imagination. ”

La mise en quarantaine est peut-être le bon moment pour de nombreux joueurs de tennis de décider de “nettoyer” leur tête et de penser à un projet durable. Bien choisir avec qui ils veulent partager leur chemin sera essentiel quand après tant de mois hors des pistes ils deviennent désespérés avec leur jeu ou ne se sentent pas bien avec le ballon. Là on verra si jeLe sable mouvant de la WTA commence à se stabiliser.

