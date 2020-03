“La décision de Roland Garros était inacceptable, elle porte préjudice à la France”

Mardi, les organisateurs de Roland Garros ont pris la décision de déplacer la seule Major en terre battue du calendrier au 20 septembre, juste une semaine après la fin de l’US Open! La pandémie de coronavirus a stoppé toute l’action du tennis depuis début mars et avec la situation actuelle, il est peu probable que nous allions voir un tournoi bientôt, même après la deuxième semaine de juin lorsque l’ATP et la WTA prévoient de continuer avec le calendrier .

N’ayant aucune chance d’organiser Roland Garros fin mai, les organisateurs ont pris une décision audacieuse et ont déplacé l’événement pour fin septembre, faisant de Roland Garros le dernier Major de la saison pour la première fois de l’histoire, ne consultant personne et annonçant les nouvelles sur Twitter, ce qui n’était pas le moyen idéal pour passer une décision aussi importante.

À partir de Vasek Pospisil, de nombreux joueurs n’étaient pas satisfaits de la décision, d’avoir à jouer deux Majors sur des surfaces et des continents différents dans les cinq semaines, tout cela après n’avoir aucune idée de l’évolution des deux prochains mois.

Un ancien capitaine de la Coupe Davis française, Arnaud Clement, est étroitement associé à la Fédération française de tennis et aux organisateurs de Roland Garros, mais n’a pas non plus résisté à la critique de la décision, la qualifiant d’inacceptable et celle qui fait beaucoup de tort à l’image de la France en général, surtout en ces temps difficiles.

“La façon dont les organisateurs de Roland Garros ont pris la décision est inacceptable. Il faut toujours consulter l’ATP et les joueurs et expliquer les raisons de son choix. A une époque où l’on nous demande solidarité et unité pour surmonter cette crise, le tournoi fait des choses sans penser aux autres. Cela nuit énormément à l’image de la France, il est impossible d’être aussi égoïste en ce moment. ”