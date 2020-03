La décision de Roland Garros protège Nadal mais suscite Roger Federer

Comme dans un match d’échecs, le Organisateurs de l’Open de France fait leur pas, anticipant les décisions de l’ATP, de la WTA et de l’ITF, reportant à l’automne l’édition 2020 du French Open, protégeant peut-être Rafael Nadal et cracher Roger Federer.

Une décision controversée, qui a créé un précédent dans l’histoire du tournoi et dans toute l’histoire du tennis. La pandémie de Covid-19 a contraint le tennis à un arrêt qui a commencé à Indian Wells et qui durera au moins jusqu’au 7 juin 2020, en espérant que la situation s’améliorera dans les semaines à venir et qu’il n’y aura plus de glissement en raison de la propagation du Coronavirus , malgré la situation est en cours d’évolution et d’évaluation.

En toute et entière autonomie, les organisateurs ont déplacé Roland Garros du 20 septembre au 4 octobre 2020, le départ étant prévu une semaine après la finale de l’US Open. Une décision unilatérale, qui a suscité de nombreuses critiques, même de la part des joueurs de tennis et des initiés.

Il semblerait que les organisateurs de l’Open de France n’aient pas demandé d’avis, peut-être même pas Rafael Nadal. Cependant, ni l’Espagnol ni Roger Federer n’ont jusqu’à présent fait de déclaration concernant la situation. Si ce geste, d’une part, protège Nadal, qui pourra défendre le titre 2019, d’autre part, mais crache Roger Federer qui, vu le chevauchement de ces dates, il devrait jouer la Laver Cup à Boston.

Bien que la WTA ait pris position contre le choix de déplacer l’Open de France au début de l’automne, il n’y a toujours pas de décision concernant l’attribution de points ou de prix. Peut-être que l’insubordination française n’aura pas de conséquences immédiates cette saison, mais qui sait si Roger Federer décidera de participer aux prochaines éditions du Roland Garros avant sa retraite?