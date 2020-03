La décision de tout arrêter était logique et sensée

L’ancien joueur de tennis italien et capitaine de la Coupe Davis, Corrado Barazzutti, se dit d’accord avec la décision de suspendre le circuit de tennis pendant 6 semaines en raison de la pandémie de COVID-19. Barazzutti dit: «La décision d’arrêter tout était logique et sensée, il n’y a fondamentalement aucune autre alternative pour essayer de ralentir l’infection.

J’espère que ce virus pourra être éradiqué dès que possible. Notre gouvernement a très bien fait de tout fermer. Il faut absolument éviter qu’il y ait un flux incontrôlé dans les hôpitaux en attendant la découverte d’un vaccin.

Je suis enfermé dans la maison car j’espère que tout le monde s’en sort. “Barazzutti espère que le circuit de tennis pourra reprendre à Madrid et qu’il n’y aura plus de retard et demande à tout le monde de veiller à respecter les règles.

«Personne ne peut dire avec certitude quand tout sera fini aujourd’hui. Je veux lancer un appel: plus notre capacité à respecter les règles est grande, moins il nous faudra de temps pour récupérer nos vies, nos habitudes et notre sport merveilleux “Barazzutti a remporté l’Open de France Garçons Simple en 1971, et il est devenu professionnel en la même année.

Son classement en simple le plus élevé en carrière était le numéro 7 mondial, atteint en août 1978. Dans les tournois du Grand Chelem, ses meilleurs résultats sont les demi-finales en 1977 à l’US Open et en 1978 à l’Open de France et il a remporté cinq tournois ATP en carrière.

Barazzutti est actuellement capitaine non joueur de l’équipe d’Italie de Coupe Davis et de l’équipe d’Italie de Fed Cup. Depuis qu’il est capitaine, l’équipe italienne de Fed Cup a remporté quatre fois: 2006, 2009, 2010 et 2013.