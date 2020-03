La déclaration de l’ATP suite à la suspension d’Indian Wells

Il coronavirus Il a mis les meilleures organisations mondiales de tennis en échec et mat. Même sans nouvelles exactes de ce que feront les agences indépendantes qui contrôlent le Grand Chelem, le circuit ATP Il se prépare à une saison convulsive, avec une réelle menace qui pourrait entraîner des changements majeurs dans la structure de l’Association.

Jusqu’à présent, la principale réponse qui vient de l’organe directeur est devenue un appel mondial au calme. Andrea Gaudenzi, qui a été récemment élu président de l’ATP, a publié une petite déclaration qui dément les différentes rumeurs faisant état de modifications du calendrier du circuit. “Bien que nous regrettions que le tournoi Indian Wells ATP ne puisse pas être joué, le calendrier dans le circuit ATP après Indian Wells, cela reste le même. “C’est ainsi que l’Italien est convaincu au début de sa déclaration, en utilisant spécifiquement le terme” statu quo “. Face à diverses rumeurs apparues sur les réseaux concernant les changements de date ou l’éventuelle suspension du prochain Masters 1000 à Miami, le souverain italien est franc dans sa dernière déclaration.

“Nous continuons de suivre la situation au quotidien, en collaboration avec les joueurs et les membres du tournoi. Nous comprenons que la direction dans laquelle les mesures seront prises sera déterminée par les autorités locales de santé publique”, explique un Gaudenzi qui, de cette forme, donne en partie la responsabilité aux mesures sanitaires imposées dans les zones où chaque tournoi est disputé. De la même manière que l’opération régionale d’Indian Wells a agi d’une certaine manière, l’ATP admet que le dernier mot sera toujours l’adresse du tournoi, avec le consentement de toutes les agences et conformément aux directives de Santé.

“Nous nous engageons à explorer toutes les options pour le fonctionnement des prochains tournois, tandis que la santé et la sécurité des joueurs et des actionnaires restent notre priorité absolue. Tout développement à venir sera communiqué via les plateformes officielles de l’ATP”, conclut-il. le Président réitérant l’engagement de l’Association des joueurs avec la santé des joueurs.

L’ATP a cependant une feuille de route certainement compliquée. Non seulement il faut faire attention aux grands tournois: le circuit Challenger, plus attaché à la juridiction de la plus haute instance, poursuit son parcours cette semaine dans des endroits aussi reculés que le Kazakhstan ou l’Afrique du Sud. Comme nous l’avons mentionné sur ce site, la priorité de tous les acteurs doit être prise en compte, en particulier ceux qui ne bénéficient pas de la suffisance économique nécessaire pour permettre plusieurs semaines d’arrêt. Quoi qu’il en soit, ce que cette déclaration montre clairement, c’est que il n’y aura pas de changement de script dans les prochains jours sauf en cas d’urgence majeure: l’ATP continue avec l’intention de terminer son calendrier malgré la suspension d’Indian Wells. Nous verrons si c’est une décision susceptible d’être réalisée ou si le coronavirus continue de mettre en péril ce qui reste de la saison.

