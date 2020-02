La défaite de Denis Shapovalov face à Pospisil en France pourrait prouver sa victoire à l’avenir

Il semblait si facile d’avoir du succès le mois dernier pour que Denis Shapovalov ait abattu son camarade canadien Vasek Pospisil au deuxième tour de l’ASB Classic en Nouvelle-Zélande. C’était la première fois qu’ils se rencontraient dans leur carrière.

L’autre était un effort d’équipe lors des finales canadiennes de la Coupe Davis en novembre dernier. Ce mois-ci, Vasek Pospisil jouait sur un classement protégé battu Shapovalov au premier tour à l’Open Sud de France 6-2, 6-3. Avec un nouvel entraîneur Mihkail Youzhny en remorque, le Canadien NextGen se demande ce qui arrive à la magie de son jeu.

Il avait actuellement battu Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev à la Coupe ATP, mais combler les écarts pour les pertes au premier tour continue d’être une lutte pour Shapovalov. S’il n’a pas perdu lors du premier match de l’Open d’Australie contre Marton Fucsovics après avoir battu sept as, il a perdu contre Pablo Carreno Busta à l’Open de Vienne.

Shapovalov l’avait endurci en novembre dernier au Masters de Paris et s’était rendu en finale avec Novak Djokovic mais avait perdu en deux sets. Mikhail Youzhny révèle qu’amener Shapovalov vers le succès n’est pas aussi facile qu’il n’y paraît.

Il devrait savoir être lui-même l’ancien joueur n ° 8 du circuit ATP. “Ce n’est pas un travail magique”, explique Youzhny. Les améliorations sont venues au jeune Canadien au cours de la dernière partie de 2019 alors qu’il a remporté le titre de l’Open de Stockholm et a atteint la finale du Masters de Paris dans une bataille qu’il a perdue contre Novak Djokovic.

Parfois, perdre c’est gagner. Cela ouvre les yeux d’un joueur à ce qui n’a pas été fait et aux choses à accomplir. Youzhny voit les qualités de Shapovalov et dit: “Il peut tout faire sur le terrain, comme la volée, le revers, le service.

C’est pourquoi … c’est intéressant de travailler avec lui. Mais surtout Shapovalov voit comment son jeu a évolué et sait qu’il peut proposer des stratégies et des compétences pour approfondir les tournois. Il admet également que “… je n’ai que 20 ans et j’ai l’impression qu’il y a beaucoup de place pour grandir et des domaines où je peux travailler.”

Le prochain tournoi sera un test et proposer la bonne formule sera un débouché pour Denis Shapovalov pour le succès.