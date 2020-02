La défense du titre est toujours spéciale

Après la défaite de la Fed Cup aux Pays-Bas où Kiki Bertens a pleuré toute la nuit, la Néerlandaise est de retour en souriant alors qu’elle a défendu avec succès son titre de Trophée féminin de Saint-Pétersbourg en Russie. La deuxième tête de série a battu Elena Rybakina 6-1, 6-3 en une heure et 14 minutes pour devenir la première joueuse à défendre avec succès ce titre.

«Pour défendre votre titre, c’est toujours quelque chose de spécial. Vous venez avec de si bons souvenirs, et si cela se produit là où vous avez à nouveau un beau trophée, je suis plus qu’heureux », a déclaré Bertens à WTATennis.com. «Cette semaine a été une semaine vraiment difficile.

Nous avons perdu samedi soir dans les doubles décisifs, 7-6 dans le troisième set et 10-8 dans le bris d’égalité. Ce fut une journée vraiment difficile. Dimanche, je volais déjà ici, mais je pense que je pleurais encore toute la nuit parce que je me sentais si mal après cette dure défaite », a-t-elle ajouté.

«Je venais ici et je mettais toute l’énergie qu’il me restait pendant mes matchs. Mon équipe me poussait cette semaine, donc je suis vraiment reconnaissant pour cela. Vous pouvez toujours réaliser n’importe quoi si vous travaillez dur et vous battez tous les jours pour gagner un match, et vous pouvez toujours détenir un trophée à la fin de la semaine ».

Elle est actuellement classée n ° 8 sur les charts WTA et c’est le premier titre de la saison pour elle et le 10ème au général. Elle a été classée au quatrième rang mondial et a gagné plus de 11 millions de dollars en prix.