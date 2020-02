“La dernière chose dont quelqu’un a besoin est un autre Rafael Nadal en tournée” – Roger Federer plaisante pendant la tournée d’exposition en Afrique du Sud

Roger Federer s’est moqué de son grand rival Rafael Nadal avant leur match d’exhibition en Afrique du Sud. Le maestro suisse a taquiné l’Espagnol de ne pas vouloir un autre joueur comme lui sur le circuit. Mais dans quel contexte Federer s’est-il moqué de Nadal? Découvrons-le.

Federer et la capitaine sud-africaine de rugby Siya Kolisi ont joué une version différente du tennis jeudi. La paire a joué sur un petit terrain où elle faisait jouer la balle de tennis devant un groupe de fans.

Federer a plaisanté sur le fait de ne pas avoir un autre Nadal en tournée

Le Sud-Africain a également publié une vidéo de son jeu et a suggéré dans la légende que son jeu ne ressemblait pas beaucoup à Nadal. Cependant, l’homme de 38 ans a plaisanté en disant qu’il ne voulait pas d’un autre Nadal lors de la tournée.

“Pas tout à fait Nadal mais”, a écrit Kolisi.

“La dernière chose dont quelqu’un a besoin est un autre Nadal en tournée”, a répondu Federer.

La dernière chose dont on a besoin, c’est d’un autre Nadal en tournée! 😂🤷🏻‍♂️ https://t.co/mmcoivRDfr

– Roger Federer (@rogerfederer) 6 février 2020

Roger Federer vs Rafael Nadal match d’exhibition

Federer et Nadal joueront un match de charité pour la Fondation Roger Federer au Cap le 7 février. Les deux joueurs du sport les plus décorés s’attendent à amasser 1 million de dollars pour la fondation devant une foule record de 50 000 personnes.

Le couple sera également rejoint par le co-fondateur de Microsoft Bill Gates et le comédien Trevor Noah. Gates et Federer feront équipe contre Nadal et Noah dans le match de double avant le match tant attendu en simple entre Federer et Nadal. Ce match sera le sixième match de la série désormais annuelle pour la fondation.

L’événement vise à soutenir l’éducation des enfants en Afrique. La Fondation Roger Federer soutient l’éducation de la petite enfance en Suisse et dans six pays africains. Il a déjà atteint plus d’un million d’enfants dans son histoire.