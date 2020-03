La devise est de rester en forme pendant le temps libre

Elise Tamaëla, l’entraîneur de la star du tennis néerlandaise Kiki Bertens, dit que leur devise est simple – s’assurer que Bertens reste en forme lorsque la saison recommence, tout en parlant au site Web AD.nl. Bertens se souvient du moment où ils avaient appris l’annulation du tournoi d’Indian Wells.

“Dimanche soir dernier, nous mangions dans un restaurant, quand il a soudainement circulé que le tournoi serait annulé. Très étrange, rien ne semblait aller mal, tout le monde était là, formé, tout était prêt. Mais le patron du sponsor principal BNP Paribas ne voulait pas que le tournoi se poursuive.

Cela a été confirmé plus tard dans la soirée. »Tamaëla et Bertens sont tous deux retournés aux Pays-Bas, puis ont repris l’avion pour Miami, qui a également été annulé et la paire est maintenant de retour aux Pays-Bas. “Nous avons appris que le président Trump allait prendre des mesures pour le trafic aérien entre les États-Unis et l’Europe, et nous avons décidé de rester.

Nous nous sommes entraînés comme tout le monde, mais personne ne savait exactement quoi. Tous les tournois WTA ont été supprimés du calendrier jusqu’au 2 mai. Les prochains tournois sont désormais sur terre battue à Madrid, Rome et Roland Garros à Paris. Eh bien, il est difficile d’imaginer que nous jouerons au tennis dans ces endroits dans sept semaines.

Le bon sens dit qu’il n’y aura pas de saison sur terre battue cette année. “Tamaëla dit que Bertens s’entraîne à l’extérieur pour l’instant, en montant et en descendant les escaliers.” Nous pouvons aller dans la forêt, sur la plage. Ne jouez pas au tennis, les courts sont fermés.

Nous avions déjà fait tout un programme, nous nous entraînerions avec Wesley Koolhof et plus tard dans le complexe du syndicat. Maintenant, nous considérons cette période comme une préparation saisonnière que vous tournez normalement en hiver. D’abord la partie physique, puis le tennis / On cherche autour (pour un court) Si Kiki demande quelque part dans un club: puis-je venir m’entraîner, ce sera probablement possible quelque part.

Mais nous ne voulons pas causer de problèmes à personne, vous ne le faites pas maintenant. Le tennis reviendra. »Tamaëla est également d’avis que le classement serait gelé jusqu’à la reprise de la tournée mais dit qu’elle aimerait recommencer à parler de coup droit et de revers.

«(Je pense) que personne ne perdra de points par rapport à la semaine dernière, Indian Wells. Quiconque est blessé et ne jouerait pas de toute façon a de la chance. Vous ne pouvez jamais plaire à tout le monde. Surtout, il faut espérer que cette période de mesures lourdes aura un effet partout, que nous verrons que les choses s’amélioreront après un certain temps, comme en Chine. Peut-on reparler de revers et de coups droits? ”