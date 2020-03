“La disparité salariale n’est qu’un élément” – Venus Williams attaque l’inégalité dans le sport

Il y a une raison pour laquelle Venus Williams est une légende sportive – et pas seulement une autre star de tennis gagnante du grand chelem à plusieurs reprises. Pendant des années, la star américaine avait joué non seulement pour elle-même, mais pour son identité. Elle ne s’est pas excusée de sa personnalité d’athlète afro-américaine qui a continué à réaliser de grandes choses dans une société américaine inégale.

Cependant, sa bataille pour les droits des athlètes féminines est une histoire de gloire qui a marqué son nom dans l’histoire. Vénus a réalisé quelque chose pour laquelle beaucoup ont essayé de se battre: un salaire égal pour les joueuses de tennis.

La longue bataille de Venus Williams

Son moment de triomphe est arrivé à Wimbledon en 2007, lorsque ses années de travail acharné ont finalement abouti. Vénus soulève la question depuis 1998. En 2005, lorsqu’elle a levé le trophée de Wimbledon, elle a reçu moins de prix que ses homologues masculins Roger Federer.

Wimbledon 2005

Lors d’une réunion avec le All England Lawn Tennis and Croquet Club, Venus a souligné cet écart majeur. Elle a demandé comment une jeune fille se sentirait quand elle saura que ses années de travail acharné la garderont secondaire par rapport à un garçon.

Vénus a dit à Kathy Caprino de Forbes, la valeur que le combat avait pour elle –

Pour moi, c’était simple et clair; il s’agissait de défendre ce que je pensais être juste. Le tennis m’a donné tellement d’opportunités dans la vie, y compris une plate-forme, donc quand l’occasion s’est présentée de se battre pour les femmes à travers le sport, c’était une décision facile. J’ai défendu à la fois pour moi-même et pour les gens partout dans le monde qui étaient ou seront confrontés au même genre d’injustice dans leur vie.

Cependant, la réponse du président était embarrassante. Il a dit que juste parce que les hommes jouent le meilleur de 5, ils méritent plus de salaire. Sa réponse ignorait tant de structures sociales, que Vénus a poussé son combat au niveau supérieur. Après un plaidoyer massif, l’objectif a finalement été atteint –

«Je suis content qu’il ait pu créer un effet d’entraînement et créer un précédent. Tant de changements positifs se sont produits depuis lors, et tant de changements positifs sont encore nécessaires, mais je suis heureux d’avoir pu faire ma part et je continuerai de le faire jusqu’à ce que cela n’ait plus besoin d’être une conversation. »

Le combat est loin d’être terminé

Cependant, même Vénus comprend que le combat est encore loin d’être terminé. Sa victoire n’était qu’un petit pas mais pas la victoire ultime. Le fait que l’équipe de football féminine américaine mène la bataille de l’égalité de rémunération malgré sa victoire en Coupe du monde signifie qu’il y a quelque chose de profondément pourri dans notre système. Voici ce que Vénus avait à dire –

«C’est incroyable de voir comment les conversations autour de l’égalité de rémunération ont évolué au fil des ans – c’est un problème mondial qui est finalement devenu un mouvement mondial. Mais le fait qu’il s’agisse encore d’une conversation signifie qu’il reste du travail à faire. La disparité salariale n’est qu’un des éléments du problème global des inégalités, que tant de gens connaissent trop. Je serai vraiment heureux lorsque les différences entre les hommes et les femmes n’auront plus à être discutées et que tout le monde est aimé et respecté pour la personne qu’il est. “

Nous espérons que notre époque créera une autre Venus Williams. Quelqu’un qui mène enfin cette bataille à sa conclusion logique. Par conséquent, plus aucune femme ne recommence cette bataille.