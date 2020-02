La double championne du double du Grand Chelem Vania King annonce sa retraite

La joueuse de tennis américaine Vania King a annoncé sa retraite du tennis professionnel à l’âge de 31 ans. King est surtout connue pour avoir remporté les titres de double féminin de Wimbledon 2010 et de l’US Open 2010 avec son partenaire kazakh Yaroslava Shvedova et a subi des blessures ces derniers temps.

Elle est actuellement classée n ° 74 au monde en double. En simple, King a affiché un record de carrière de 269-250, remportant 1 titre en simple WTA et culminant à la 50e place du classement mondial en novembre 2006. Elle a atteint le troisième tour de l’Open d’Australie, l’Open de France et l’US Open (deux fois) en simples et le deuxième tour à Wimbledon à deux reprises.

Mais c’est en double où elle a excellé, affichant un record de 307-194 et remportant 15 titres en double WTA et 5 titres en double ITF. Outre ses deux tournois du Grand Chelem en double, elle a également atteint les finales de l’US Open 2011 en double, les demi-finales de la WTA Tour Finals en 2010 et 2011 en double et la finale de l’Open de France en double mixte 2009, avec Marcelo Melo.

Elle a également fait partie de l’équipe de la Fed Cup des États-Unis de 2006-2009 à 2011. Son tournoi le plus récent était l’Open d’Australie de cette année où elle a perdu au premier tour en partenariat avec Christina McHale. King a dit qu’elle jouerait à Indian Wells et à Miami et mettrait fin à sa carrière à l’événement de Charleston, où elle jouera avec Shvedova.

Elle a également annoncé qu’elle travaillerait plus tard dans le secteur sans but lucratif et a créé une organisation caritative appelée «Serving Up Hope».

