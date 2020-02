La double championne Kim Clijsters reçoit la BNP Paribas Open Wild Card

L’ancienne n ° 1 mondiale Kim Clijsters, de Belgique, a reçu un joker au BNP Paribas Open, où elle est deux fois ancienne championne. Le tournoi se tiendra au Indian Wells Tennis Garden du 9 au 22 mars.

Clijsters poursuivra son retour qui a commencé lors des Championnats de tennis hors taxes de Dubaï – son premier tournoi en plus de sept ans. Ce sera le troisième tournoi de son retour et ce sera la première fois qu’elle joue à Indian Wells depuis 2011 – elle a été championne ici en 2003 et 2005.

Elle jouera également l’événement WTA à Monterrey avant de se rendre à Indian Wells. Lors de son premier tournoi, Clijsters a perdu contre la finaliste de l’Open d’Australie Garbine Muguruza 2-6, 6-7 et a impressionné beaucoup de son niveau de jeu, en particulier dans le deuxième set.

Clijsters est quadruple championne du Grand Chelem et a été n ° 1 au monde pendant 19 semaines avant de prendre sa retraite pour la première fois en 2007 pour fonder une famille. Après avoir eu son premier enfant, elle est revenue à la tournée en 2009 et a remporté l’US Open en 2009 et 2010 et l’Australian Open en 2011 et est devenue numéro un mondial.

1 à nouveau – avant de se retirer pour la deuxième fois en 2012. Les organisateurs annonceront les jokers restants pour le simple et le double dans les prochaines semaines pour l’épreuve féminine. L’Indian Wells est l’un des meilleurs événements du circuit féminin après les quatre tournois du Grand Chelem et les finales de la saison WTA.

Selon un communiqué de presse du tournoi du mois dernier, toutes les 75 meilleures femmes du WTA Tour étaient entrées dans l’événement.