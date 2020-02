La drôle de blague de Djokovic Ivanisevic en vol

Tout le monde sait Novak Djokovic et il sait que les blagues sont dans son quotidien. Le numéro un mondial actuel a mis en ligne une vidéo sur les réseaux sociaux lors de son vol vers Dubaï, où il fera ses débuts cette semaine. Dans cette vidéo, nous pouvons voir les Balkans faire une blague à Goran Ivanisevic, qui à l’époque dormait en raison du grand nombre d’heures entre la Serbie et Dubaï. Les visages de Djokovic et Goran à la fin de la vidéo montrent les bonnes vibrations qui existent au sein de l’équipe.

