La dynastie de Simona Halep survit pour remporter le deuxième titre à Dubaï

“Ce niveau est difficile, un set down, un set up …” avait déclaré Simona Halep après avoir remporté Dubaï contre Elena Rybakina du Kazakhstan 3-6, 6-3, 7-6. Lorsque Rybakina a joué presque son meilleur absolu dans le premier set en s’imposant contre Halep, c’était la preuve que ce match serait une bousculade.

La Roumaine n’a pas voulu descendre comme elle l’avait fait l’année dernière lorsque sa place en quart de finale lui a fermé la porte pour décrocher le titre. Elle connaît la lutte et son classement numéro deux mondial a justifié son courage sur le circuit WTA.

Des choses se produisent et la perte du premier set a poussé Halep à se dépasser. “J’ai combattu dur, je voulais vraiment (gagner) ce tournoi parce que j’adore jouer ici … J’ai donné tout ce que j’avais. Maintenant, je suis en fait assez mort!” s’exclama-t-elle en riant après sa victoire.

Il s’agissait de son 20e titre en carrière, mais elle ne tient rien pour acquis au quotidien à monter sur le terrain et à essayer de remporter les victoires. Elle a donné des félicitations à son adversaire dont l’âge est le même nombre de titres qu’elle a gagné dans le tennis professionnel ainsi que les années où l’événement de Dubaï a évolué.

“Je vérifiais la planche pour voir à quelle vitesse elle servait. Parfois, je ne pouvais pas vraiment toucher le ballon, c’était vraiment difficile de revenir.” Halep n’est pas la plus grande et la plus grande joueuse du circuit, mais son endurance physique et mentale contrecarre sa capacité à vaincre l’adversité.

Il y a cinq ans, elle a apprécié sa course à Dubaï et a couronné le titre 2015 de Dubaï de Karolina Pliskova en deux sets, mais le temps passe et Rybakina, 20 ans, a élevé son jeu pour jouer les grandes femmes du tennis. Elle a presque égalé Halep avec le même nombre de gagnants et d’erreurs.

Elle est tout aussi fougueuse et infatigable à couper les coins et à clouer ces derniers. Elle avait fait ses preuves en battant Sofia Kenin, la laissant fanée dans une bataille en 3 sets qu’elle a défiée. Rybakina a également fait mal à Petra Martic qui n’est pas si poussée à être en tournée pendant 12 ans et à atteindre un rang élevé de No.

14 en janvier. La joueuse de 20 ans a également remporté une grosse victoire sur la Tchèque Karolina Pliskova.Elle était donc ravie d’avoir atteint la finale de Dubaï et également la finale de l’Open de Saint-Pétersbourg, mais battue par Kiki Bertens. Tout est une leçon et Simona Halep est venue avec les marchandises quand son dos était contre le mur pour jouer avec succès.

Parfois, c’était effrayant, revenir d’un set down puis gagner un set. Elle a dû prouver que le titre de Dubaï était dans les cartes et elle a bien géré ses points de victoire lorsque Rybakina a amené le set décisif à un bris d’égalité. Halep était en panne mais pas du tout sorti.

“Des émotions folles pour être honnêtes … elle a vraiment, vraiment bien joué …” avait dit la roumaine coriace à propos de son plus jeune adversaire. Mais l’expérience aurait pu prendre le relais pour Halep pour clore le match et le titre avec un tie-break.

Cela lui aurait peut-être permis de se sentir un peu «morte» mais suffisamment accompli pour apporter de la confiance et des stratégies dans le prochain tournoi pour plus de victoires sur le terrain.