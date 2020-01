La faiblesse de Roger Federer lui a coûté Wimbledon 2019, selon l’entraîneur britannique

La finale de Wimbledon 2019 entre Roger Federer et Novak Djokovic a été considérée comme l’un des matchs les plus excitants de tous les temps. Le Suisse Maestro avait deux balles de match dans le cinquième set, mais n’a pas remporté son neuvième titre de Wimbledon et son 21e Grand Chelem.

L’entraîneur britannique Calvin Betton a analysé les moments cruciaux de ce match historique. “Si vous jouez contre quelqu’un avec la qualité de Djokovic en fuite, peut-être le meilleur défenseur de tous les temps, vous n’avez pas vraiment affaire à venir au filet à partir de cette position”, a déclaré Betton à Metro.co.uk.

«Vous voulez essayer de nettoyer un vainqueur, vous ne voulez pas continuer le rallye. “Mais essentiellement, Federer est serré à ce stade et quand vous êtes serré, vous frappez quelque part entre la peur et l’espoir.

Je dis toujours que «s’étouffer», c’est essentiellement lorsqu’un joueur opère quelque part entre la peur et l’espoir. Ce point le caractérisait pour Federer. «Il a peur de manquer. Il se donne trop de marge, puis il entre dans le filet et il espère que Djokovic rate ou il lui donne une volée vraiment facile.

Djokovic frappe son tir de passe sur la ligne. Federer espère et a donné à Djokovic tout le demi-terrain pour le passer. »Le problème, traditionnellement, dans les grands matches, c’est que dans les grands rallyes, il peut être au sommet du rallye, il est le joueur dominant, frappe à l’intérieur du court mais il ne frappe pas assez près des lignes, forçant Djokovic à frapper tous les tirs défensifs appropriés », dit Betton.

“Donc, il frappe tout dans les lignes de simple et c’est quelque chose que je pense que Federer a un problème avec dans les grands matches. «Lorsqu’il est revenu de sa blessure – par exemple lors de la finale de l’Open d’Australie 2017 contre Rafael Nadal – il s’est en quelque sorte débarrassé de cela.

Sur les gros points, il faisait simplement preuve de prudence face au vent et frappait les vainqueurs – c’est à ce moment qu’il est à son meilleur. Mais il semble qu’au cours des 12 derniers mois, nous sommes revenus à cette approche prudente et agressive qui ne permet tout simplement pas de le faire contre Djokovic. ”