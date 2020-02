La famille de Novak Djokovic recueille 280 000 $ dans la campagne «Saison des dons»

Le numéro 2 mondial Novak Djokovic et son épouse, Jelena Djokovic, ont égalé tous les dons à sa Fondation Novak Djokovic de leur campagne “Saison des dons”, selon un communiqué de presse de l’ATP Tour. Les donateurs ont contribué 140 000 $ à la campagne, auxquels la famille Djokovic a égalé, ce qui porte la contribution totale de la campagne à 280 000 $.

Le montant servira à aider à la construction de plus d’écoles maternelles en Serbie. Dans une déclaration publiée, Djokovic a commenté: “Grâce à vos dons, nous avons également dépassé l’objectif de la” saison des dons “de cette année et atteint le montant incroyable de 140 000 USD qui nous aidera à ouvrir de nouvelles écoles maternelles et à mettre en œuvre de nouveaux programmes préscolaires pour les enfants de Serbie.

Je suis fier et mon cœur est plein quand on joue dans la même équipe pour la même cause, c’est pourquoi Jelena et moi avons décidé de doubler vos dons cette année aussi! Unis dans l’accomplissement de bonnes et nobles actions, nous pouvons faire sourire nos enfants et leur donner l’espoir d’un avenir meilleur.

Merci beaucoup de croire en notre Fondation, votre altruisme et tous les messages que vous avez laissés sur le site avec vos dons. Merci pour ce début victorieux jusqu’en 2020, car si c’est comme ça que ça commence, ce sera sûrement une année fantastique ».

Jelena Djokovic, cofondatrice et PDG mondiale de la fondation, a déclaré qu’elle était ravie que la campagne ait dépassé son objectif initial de 100 000 $. «Merci d’avoir aidé, année après année, afin qu’un nombre croissant d’enfants en Serbie puissent avoir la possibilité de participer à des programmes d’éducation préscolaire.

À la fin du mois de septembre de l’année dernière, nous avons ouvert la 44e école maternelle, à Svilajnac, offrant un espace pour 75 autres enfants de cette municipalité et des villages voisins. Nous avons ouvert un jardin d’enfants à Macvan Prnjavor près de Sabac, qui a permis à plus de 150 enfants de Prnjavor et d’autres villages près de Sabac de fréquenter le jardin d’enfants pour la première fois », a-t-elle déclaré.

«Il y a un processus en cours pour ouvrir un jardin d’enfants à Inđija également, mais nous ne nous arrêterons pas là. Notre objectif est de changer la vie des enfants dans notre pays ».