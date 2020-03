La Fed Cup m’a donné tellement de confiance et renforcé ma confiance en moi

Ankita Raina, la meilleure joueuse de simple en Inde, a déclaré que la performance de l’Inde à la Fed Cup a été une semaine inoubliable et qu’elle était ravie de faire partie de l’événement historique pour son pays. C’est la première fois que l’Inde se qualifie pour les matches de barrage de la Fed Cup dans l’histoire du tournoi.

Les Indiens ont terminé deuxièmes du tournoi Asia Oceania Group I à Dubaï et affronteront désormais la Lettonie en avril lors des matches de barrage. S’adressant à Sportstar, Raina a commenté: “Il a fallu au tennis féminin indien 30 ans pour faire la percée et jouer les éliminatoires du Groupe mondial.

Cela n’a pris que huit ans pour Ankita Raina. Cela devrait stimuler le tennis féminin indien. C’est une grande inspiration pour tout le monde et devrait faire croire aux filles. Gagner la Fed Cup est un sentiment complètement différent de la tournée professionnelle, car peu importe votre niveau, vous ne pouvez pas gagner si vous n’êtes pas bon en équipe et ne vous réunissez pas en équipe!

Vous pouvez être dans le top 50, mais si vous n’avez pas deux ou trois autres bons joueurs de votre pays, c’est difficile. “Classé n ° 163 au monde, Raina a joué un rôle déterminant dans l’événement, remportant trois revêtements décisifs en double. avec l’ancien n ° mondial

1 joueuse de double Sania Mirza, qui jouait en Fed Cup pour la première fois en quatre ans. “Les émotions que j’ai ressenties cette fois sont nouvelles pour moi. Cela m’a donné beaucoup plus de confiance et renforcé ma confiance en moi. Chaque fois que je me suis présenté pour la Fed Cup, j’attendais avec impatience ce jour où nous nous qualifierions pour la phase de groupes mondiaux. .

Cela a pris beaucoup de temps, d’attente et de patience. Pour moi personnellement, c’était un excellent exemple de repousser mes limites beaucoup plus que jamais, car je jouais deux matchs en une demi-heure. Donc, jouer un simple à trois sets puis jouer un double à trois sets a définitivement montré à quel point vous pouvez vous défier physiquement.

Pour cela, je veux vraiment rendre hommage à mon entraîneur, mes physios et mon entraîneur, qui m’ont aidé à devenir aussi fort. De plus, la routine de récupération que j’ai effectuée a bien fonctionné pour moi. J’ai été très surpris car terminer à 12h30 le soir, dîner et suivre la routine de récupération, il était environ 3 heures du matin.

quand vous frappez le lit. J’ai à peine dormi cinq heures, car j’ai l’habitude de me réveiller tôt. J’ai donc pensé qu’il y aurait des douleurs ou de la lourdeur, ou simplement une sensation générale de fatigue. Mais non. Je suis sorti et j’ai joué les matchs les plus cruciaux et nous avons gagné.

Ce que j’ai appris de cette semaine, c’est vraiment incroyable. “Le Gujarat de 27 ans dit que toute l’équipe devrait être applaudie pour la victoire, car tout le monde a joué un rôle crucial dans le résultat.” Notre capitaine Vishaal Uppal a fait un phénomène phénoménal. travail de rassembler l’équipe et de s’assurer que nous étions là pour nous soutenir mutuellement.

L’entraîneur Ankita Bhambri madame et le physio Anand Dubey monsieur ont été utiles et ont également dirigé notre équipe enthousiaste. Riya Bhatia et Sowjanya Bavisetti ont gardé l’ambiance positive tout au long et étaient toujours prêts à aider dans la pratique. C’était formidable que Rutuja et moi fassions partie de ce moment historique.

Nous avons tous les deux joué la Fed Cup plus tôt, ensemble et à des moments différents. Ce fut un moment si spécial que l’Inde s’est qualifiée cette fois, alors que nous étions tous les deux ensemble. ”