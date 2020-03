La FedCup, menacée par le coronavirus

“La Hongrie déclare l’état d’urgence après avoir confirmé 13 cas de coronavirus. Les événements en salle avec plus d’une centaine de spectateurs seront interdits. “C’est le tweet que nous avons trouvé il y a quelques minutes sur les réseaux sociaux, et bien sûr, les amateurs de tennis l’ont rapidement lié à la célébration de Finales FedCup qui aura lieu à Budapest au 14 avril. Nous verrons comment le dossier évoluera au fil des semaines et si le risque d’annulation de l’événement devient réel.

