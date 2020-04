La Fédération britannique de tennis soutiendra 20 millions de livres sterling pour les joueurs, les entraîneurs et les travailleurs

La Fédération britannique de tennis a récemment fait part de son engagement à contribuer à la 20 millions de livres sterling les joueurs, entraîneurs et autres travailleurs qui ne peuvent pas déposer d’argent dans la situation actuelle. “La première priorité en ce moment est la santé et le bien-être de tous, et nos pensées vont à quiconque a été touché par le coronavirus. Notre sport est loin d’être exempt de son impact, et cette pandémie a le potentiel de mettre la la croissance future du tennis en danger. Nous savons que beaucoup de personnes impliquées dans le tennis en Grande-Bretagne sont préoccupées par leur avenir et font face à des défis importants, donc notre principal objectif en annonçant ces mesures sans précédent est de garantir que les clubs que les entraîneurs et les joueurs soient aidés. “

.