La Fédération des TEnis de Madrid (FTM) multiplie son activité à l’écran

Poursuivant la politique de présentations sur différents sujets commencée dans sa salle d’enseignement, il y a quelque temps; La Fédération de Tennis de Madrid (FTM) a redoublé d’activité depuis le début de la période de confinement du nouveau coronavirus, proposant des présentations et des tables rondes ouvertes au public pratiquement deux fois par semaine.

Le FTM a fait sa première proposition par visioconférence le 24 mars avec l’intervention de Gonzalo López Fabero, sur la technique, la tactique et les environnements numériques, qui a été diffusée en direct du profil FTM sur Facebook.

Depuis lors, la fédération de Madrid a programmé des systèmes de communication vidéo professionnels, via le web et en direct, jusqu’à 8 réunions de nature très diverse, toujours avec la coordination de son responsable de la communication, Papisa Díaz del Río.

Les tables rondes ont été ouvertes par Livestorm “Le sport comme philosophie de vie”, avec Feliciano López, Víctor López, Juan Manuel Esparcia, Víctor Sánchez del Amo, Virginia Ruano, Beatriz León et Papisa elle-même, une émission co-organisée par Sported, avec capacité virtuel limité à 1 000 participants.

Il a été suivi par «Aspects impliqués dans le développement vers de hautes performances sportives», dans lequel SND Nutrievidence a collaboré et dont les participants étaient David Sanz, docteur en sciences du sport; Icíar Eraña, docteur en psychologie; Néstor Vicente, diplômé en biologie et diplômé en nutrition et diététique; José Luis Hernández, baccalauréat ès sciences en activité physique sportive; et Edgar Giffenig, diplômé en physiologie de l’exercice et membre du comité technique international de l’ITF.

“Regarder vers l’avenir: des idées pour l’avenir de notre tennis”, avec Crisanto Campos, E.T. Enseignement Majadahonda et FTM; Koki Martí, Ville du Raquette; Jorge Mendieta, E.T. Alcala; Carlos Rodríguez, C.T. Avantage; Rubén Sáenz, C.T. et P. Monte Rozas; et Alberto Martínez, C.T. Chamartín.

Pablo Carreño, Lara Arruabarrena, Daniel Caverzaschi, Paolo Lorenzi et James Ward ont participé à la table «Tennis professionnel suspendu, les joueurs parlent», avec Óscar Burrieza comme modérateur.

Ce qui s’est produit «Tennis professionnel suspendu, les entraîneurs parlent» avec José Perlas, Pancho Alvariño, Óscar Burrieza et Juan Manuel Esparcia, qui a servi de modérateur.

En outre, il y a eu des présentations telles que celle de Raúl Murillo, conseiller syndical FTM, sur «Comment un ERTE peut nous affecter dans notre sport. Doutes et questions »; et celle des docteurs en psychologie Icíar Eraña et Maite Torres «Comment gérer les émotions face aux difficultés», dans les deux cas, modérée par Papisa Díaz del Río et coordonnée par la zone d’enseignement FTM.

Les prochaines activités programmées par le FTM sont les suivantes:

Mercredi 15 avril (17 h 30)

Présentation informative en deux blocs: «Reprise des compétitions officielles FTM 2020» et «Nouvelles propositions et initiatives pour notre tennis», avec l’intervention de Joaquín Iglesias, développement sportif FTM; et Juan Luis Rascón, président du tennis de Madrid.

Lien: https://app.livestorm.co/federacion-de-tenis-de-madrid/la-ftm-informa-reanudacion-compecursos-oficial-2020-nuevas-propuestas-para-nuestro-tenis

Vendredi 17 avril (17 h 30)

Présentation de formation par Pablo del Río, psychologue du sport, qui traite des “Outils de psychologie du sport pour l’entraîneur”, des blocs d’initiation, d’amélioration et de compétition; en interaction avec les participants.

Lundi 20 avril (17 h 30)

Exposition de Miguel Díaz, président du RFET, et Vicente Martínez, président d’Ufedema; sur le calendrier des compétitions, les initiatives RFET et le sport en général.

Le lien pour vous inscrire et participer à ces appels en ligne est disponible sur les réseaux sociaux FTM Facebook, Instagram et Twitter et sur www.ftm.es.