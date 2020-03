La Fédération espagnole de tennis lance un concours de compétences en raquette

La Fédération espagnole de tennis (RFET) a lancé un concours d’habiletés de raquette de tennis alors que la population espagnole continue d’être affectée par les mesures de confinement imposées par le gouvernement en raison de la pandémie de COVID-19. L’Espagne est l’un des pays les plus touchés en Europe par la maladie.

Les règles du concours sont les suivantes: – Le gagnant est le joueur qui frappe le plus la balle de tennis avec le bord de la raquette (la raquette ne doit pas être modifiée de son état d’origine). Le joueur ou le joueur doit toujours prendre la raquette par la poignée.

Avant de commencer le défi, le concurrent doit dire haut et fort son nom, son âge et le club auquel il appartient. Les vidéos doivent être envoyées à l’adresse e-mail [email protected] avant le 28 mars 2020 à 12h00. Catégories: Moins de 12 ans, Moins de 14 ans, Moins de 16 ans, Moins de 18 ans et Adulte.

Dans chaque catégorie, il y aura un gagnant, un finaliste et une troisième place et les prix seront les suivants – Gagnant: une raquette de compétition HEAD. Finaliste: Maillot officiel de la sélection espagnole MAPFRE. Troisième place: deux boîtes à balles de compétition HEAD.

Le RFET a également introduit un prix des clubs qui sera remis au club qui parvient à placer deux joueurs dans le top 10 d’une catégorie.

🎾 La RFET se suma al reto #YoMeQuedoEnCasa #TenisEnCasa

📣 Concurso de habilidad con la raqueta

👩‍👩‍👧 Categorías Alevín a Absoluta

🎁 Premios por categoría

🧧 Premios para clubs

📲 Envía tu vídeo a [email protected]

📅 Hasta el 28 de marzo 2020

ℹ️ Bases: https://t.co/F3FYXf9IgN pic.twitter.com/rpSVNawSzY – Tenis España (@RFETenis) 18 mars 2020