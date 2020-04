La Fédération espagnole de tennis prévoit six événements nationaux pour les 100 meilleurs joueurs

La Fédération espagnole de tennis prévoit de créer six tournois nationaux pour les joueurs espagnols classés parmi les 100 premiers. Le 1er avril, l’ATP, la WTA et l’ITF ont prolongé la suspension des visites jusqu’au 13 juillet au moins en raison de l’épidémie de coronavirus.

Il n’y a pas eu de tennis depuis un mois et demi et beaucoup doutent que la saison reprendra une fois la suspension actuelle expirée. Les joueurs n’ont pas eu la chance de concourir et de gagner de l’argent pendant la suspension du Tour.

Mais la Fédération espagnole de tennis a un plan pour aider ses joueurs. L’Espagne compte huit joueurs classés dans le top 100 sur la liste de classement ATP et quatre joueurs classés dans le top 100 sur la liste WTA.

La Fédération espagnole prévoit six tournois nationaux (100 000 $ chacun) pour tous les 100 meilleurs joueurs de l’ATP et de la WTA. – José Morgado (@josemorgado) 26 avril 2020

La Fédération espagnole de tennis n’a pas oublié ses joueurs classés en dehors du top 100 car le plan est d’accueillir 12 tournois supplémentaires pour les joueurs classés entre 100 et 500.

Rude pour Munar et Martinez qui sont à 105 et 106 atm. Surtout Martinez qui a joué au tennis incroyable cette année. – 🐐 (@ k1ngkyrgios) 26 avril 2020

Il y aura 12 autres tournois pour les joueurs classés de 100 à 500. – José Morgado (@josemorgado) 26 avril 2020

L’Espagne est l’une des nations de tennis les plus performantes et compte un certain nombre de joueurs classés entre 100 et 500. Il reste à voir si tous les meilleurs joueurs espagnols seraient intéressés à jouer la compétition nationale.

Le plus grand nom serait certainement Rafael Nadal, 19 fois champion du Grand Chelem, classé n ° 2 mondial. L’ancien n ° 1 mondial Nadal a fait son chemin à Acapulco lors de son dernier tournoi disputé avant la suspension du Tour.