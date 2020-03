La Fédération Française de Tennis annonce la fermeture de tous ses clubs

Hier, samedi, le gouvernement français a décrété la fermeture de lieux publics non indispensables à la vie quotidienne. Quelques heures après cette sortie, le Fédération Française de Tennis (FFT) a annoncé la fermeture de tous ses clubs affiliés sur le territoire français jusqu’à nouvel ordre, copiant ainsi ce qui avait été décrété en Espagne pendant quelques jours. On ne sait pas encore quand l’activité de tennis reviendra, mais rappelez-vous que Roland Garros aura lieu en France entre le 25 mai et le 7 juin.

