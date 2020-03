La Fédération française de tennis nomme HBS diffuseur hôte de Roland-Garros

La Fédération française de tennis (FFT) a nommé HBS, la société de production d’émissions sportives appartenant à Infront, en tant que diffuseur hôte de l’Open de France de 2021 à 2023, selon Inside Sport. Les droits de diffusion ont été obtenus via un appel d’offres lancé en décembre dernier et s’inscrit dans la volonté de la FFT de reprendre les activités de production en interne.

La FFT a déclaré: «À partir de 2021, la FFT appréciera l’opportunité de fournir une couverture télévisée du tournoi dans son intégralité aux 150 diffuseurs en France et dans le monde. Ce faisant, la FFT vise à répondre aux attentes et aux exigences de qualité des diffuseurs mondiaux en produisant des contenus adaptés à leurs besoins et à ceux des téléspectateurs.

La FFT souhaite également continuer à innover ». HBS produit la Coupe du Monde de la FIFA depuis 2002. Actuellement, la diffusion de l’Open de France est gérée par France Télévisions, le diffuseur public français et la FFT travaille également avec Input Media, la société de production basée au Royaume-Uni depuis 2008.

Le nouveau contrat sera de la même période que les nouveaux droits de diffusion nationaux de l’Open de France – la société de streaming en ligne Amazon a récupéré un ensemble de droits de 2021 à 2023 tandis que France Télévisions a récupéré le premier ensemble de droits.

L’Open de France 2020 se tiendra du dimanche 24 mai au dimanche 7 juin, les deux jours inclus. Le tournoi a été remporté l’an dernier par l’Espagne Rafael Nadal du côté masculin et l’Australienne Ash Barty, du côté féminin.