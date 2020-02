La Fédération française de tennis publie une affiche pour les championnats de Roland Garros 2020

La Fédération Française de Tennis a publié l’affiche de l’édition 2020 des Championnats de Roland Garros. Selon le site Tennis Tour Talk, depuis 40 ans, la Fédération Française de Tennis a nommé un artiste pour créer une affiche pour le tournoi de Roland-Garros.

Cette année, l’artiste mandaté était Pierre Seinturier. Jean-François Vilotte, directeur général de la FFT, a déclaré: “Le tournoi de Roland-Garros et la Fédération française de tennis, qui l’organise, entretiennent une relation privilégiée avec l’art moderne.

La Fédération Française de Tennis estime qu’il existe un lien très fort entre sport et culture, entre émotion sportive et émotion artistique, entre langage corporel sportif et expression culturelle. Le sport, tout comme la culture, évoque les émotions les plus fortes lorsque les codes de l’esthétique sportive sont décomposés et réinventés. “

Bernard Giudicelli, président de la Fédération française de tennis, a déclaré: «J’ai tout de suite aimé l’atmosphère authentique que dégagent ses graphismes. Le fait qu’il ait capturé les objets qui fournissent l’âme même du tournoi.

Mais j’ai été immédiatement attiré par le travail des jardiniers. Ce mouvement simple et répétitif sur tous les courts de terre battue est, sans aucun doute, le geste le plus caractéristique de l’identité de notre tournoi et, au-delà des joueurs de terrain, tous ceux qui en font un succès.

Voir la cour comme un monde végétal glorifie notre vision du stade Roland-Garros. Ce doit être ce que nous appelons une vision artistique. ”

Chaque année depuis 40 ans, la Fédération Française de Tennis laisse libre cours à un artiste pour créer une affiche pour le tournoi #RolandGarros.

