La finale de la Coupe de la Fédération reportée

Le Finale de la Coupe de la Fédération qui devaient se jouer entre le 14 et le 19 avril à Budapest (Hongrie) et les éliminatoires de promotion qui devaient se jouer également entre le 17 et le 18 du même mois ont été reportées. Cela a été confirmé par Fédération Internationale de Tennis (ITF) à travers une déclaration officielle publiée mercredi. Bien sûr, les nouvelles dates pour le différend de l’événement et les qualifications ne sont pas connues. La plus haute agence de tennis a également annoncé qu’elle l’annoncerait plus tard.

03/11/2020

À 17:42

CET

«Nous sommes extrêmement déçus de devoir prendre cette décision, mais nous ne risquons pas la sécurité et le bien-être des joueurs, des capitaines, du personnel de l’événement ou des spectateurs. Cette décision n’a pas été prise à la légère. La menace posée par COVID-19 est grave et nous oblige à agir de manière responsable en tant que fédération et en tant qu’êtres humains. Cette situation va au-delà du sport, a déclaré le président de l’agence, David Haggerty. “Les nouvelles dates des finales et des playofffs seront annoncées en temps voulu”, conclut le président.

L’Espagne a été l’une des 12 nations à avoir sa place garantie pour cette phase finale après s’être qualifiée en février dernier en battant l’équipe du Japon lors de son tour de qualification.

MONTE CARLO, AU POINT DE VUE

Le premier grand tournoi de la terre battue a également été prononcé aujourd’hui et a annoncé qu’il n’exclut pas la possibilité de disputer l’événement à huis clos. S’il était finalement disputé sans public dans les tribunes, l’organisation des 1000 Masters de Monte Carlo Il a déjà assuré qu’il rendrait le montant des billets aux fans. Il s’agit du premier événement majeur de l’année sur la poussière de brique et se tient juste avant le ATP 500 de Barcelone.

Celui qui ne suivra pas les étapes du tournoi monégasque sera le Braga Challenger, qui devait se tenir du 11 au 17 mai. L’adresse de rendez-vous portugaise a déjà confirmé son annulation pour cette année.

