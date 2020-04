“La finale de Roger Federer contre Rafael Nadal à Roland-Garros a été fantastique”

L’Espagne a toujours eu la chance d’avoir des athlètes fantastiques dans de nombreux sports différents, du football à la Formule 1 ou au Moto GP. Au cours des 15 dernières années, deux Espagnols ont été parmi les facteurs dominants du tennis et du basket-ball, Rafael Nadal et Pau Gasol ayant accompli des choses brillantes dans leur sport et rendu leur nation fière à plusieurs reprises.

Rafa et Pau sont des amis proches depuis des années et une ancienne star des Los Lakers était presque toujours là pour soutenir Nadal lors de ses campagnes historiques de Roland Garros, participant à huit ou neuf des 12 finales jouées par le natif de Manacor à Paris.

Comme aucun autre joueur de l’histoire, Nadal a été en mesure de dominer à Roland-Garros depuis 2005, marquant 93 victoires en 95 matchs avec sa bien-aimée Major et en retirant 12 de ses 19 Majors, un record qui ne sera guère égalé par personne dans l’avenir.

Gasol a admis que la domination de Nadal à Paris peut être ennuyeuse pour certains, mais il a été là pour en profiter à chaque instant, mentionnant quatre finales entre Nadal et Roger Federer comme une opportunité fantastique de regarder les meilleurs joueurs du monde en action.

En 2005, Rafa avait battu Roger en demi-finale à Roland-Garros et était là pour empêcher les Suisses de réaliser un Grand Chelem de carrière en finale au cours des trois prochaines années. Leur dernière finale a eu lieu en 2011 lorsque Nadal a triomphé après trois heures et 40 minutes, battant Roger en deux sets consécutifs en demi-finale au printemps dernier également.

“J’ai toujours pu aller à l’Open de France; ça a mieux marché pour mon emploi du temps. Je pense que j’ai probablement assisté à huit ou neuf finales que Nadal a disputées à Paris. Une ou deux d’entre elles étaient contre Roger Federer et c’était juste une formidable opportunité de voir ces deux gars se succéder comme quand il affronte Novak.

La domination de Nadal à Roland Garros est peut-être ennuyeuse en quelque sorte mais, quand vous le connaissez personnellement et que vous êtes proche de sa famille, c’est toujours excitant de le voir gagner, de le voir dominer comme il a dominé cette surface et ce tournoi pour à peu près toute sa carrière. ”