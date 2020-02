Si hier et avant hier il faisait extrêmement chaud dépassant 43 degrés de température, aujourd’hui la journée est froide et humide. Un mauvais temps qui empêcherait la finale féminine entre Garbiñe Muguruza et Sofia Kenin pourrait être contestée, mais dans le Rod Laver Arena Il y a un toit et cela a forcé l’organisation à le fermer pour ce match. Cela modifiera légèrement les conditions de jeu, ce que les joueurs auront sûrement fait attention dans le précédent pour ajuster leur tactique.

