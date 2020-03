La Floride décrète l’état d’urgence du coronavirus et d’autres événements ont déjà été suspendus

Il Miami Open 2020 Il reste dans le doute et même si l’organisation semble ferme dans sa décision d’aller de l’avant, les choses semblent se compliquer au fil des jours. Il a été décrété il y a quelques heures en état d’urgence pour faire face à une coronavirus 19 personnes souffrent déjà. Cela a déjà provoqué la suspension de l’Ultra Music Festival, un événement musical qui s’est tenu à Miami du 20 au 22 mars, quelques jours seulement avant le début du tournoi. Il faudra être attentif à l’évolution de la question, mais cela semble de plus en plus difficile à jouer.

