La Fondation Andy Roddick aide les familles touchées par la pandémie à Austin

L’ancien n ° 1 mondial Andy Roddick a déclaré que sa fondation collectait des fonds pour aider les familles d’Austin, au Texas, touchées par la pandémie de COVID-19. La fondation de Roddick, la Fondation Andy Roddick, a créé un fonds d’urgence pour la famille pour aider les familles d’Austin et a parlé au site Web de l’ATP Tour de ses efforts et des façons dont les gens peuvent aider.

«C’est énorme. Si vous pensez au coût de l’épicerie, même le plus petit don peut couvrir l’épicerie d’une journée, ce qui en ces temps est énorme. C’était notre premier objectif: nous devons remplacer ces deux repas par jour, pour ne pas jeter une famille qui est déjà potentiellement dans une situation stressante dans une situation financièrement stressante.

Heureusement, nous planifions à l’avance, nous avons donc un peu de piste, mais nous avons aussi du personnel et de la nourriture et il y a tellement de besoins différents que nous devons combler en ce moment. Tout ce que nous pouvons obtenir aide et la communauté d’Austin a été incroyable… Chaque petit moment en ce moment peut faire la différence pour une famille ».

La fondation de Roddick travaille avec les enfants défavorisés depuis un certain temps maintenant dans la région d’Austin et bien que ces programmes ne puissent pas être exécutés maintenant en raison de la fermeture des écoles, ils recherchent d’autres moyens d’aider.

«Nous nous inscrivons et nous voulons ces enfants. Nous les commençons à la maternelle et nous passons en cinquième année et notre travail consiste à vraiment compléter les parents, en donnant aux familles les outils dont elles ont besoin pour réussir. Cela ne s’arrête pas à la cloche de l’école.

Cela ne s’arrête pas lorsqu’ils quittent le campus. Les familles que nous servons sont les types de familles qui sont les plus durement touchées lors de quelque chose comme ça. Vous devez être en mesure d’agir rapidement, nous avons donc eu un tas de réunions de stratégie d’urgence avec notre conseil d’administration, avec notre personnel.

C’est difficile, car une grande partie de notre valeur est l’interaction de personne à personne… Nous devons continuer à servir les familles qui nous font confiance ». Le Fonds d’urgence pour les familles a déjà recueilli plus de 15 000 $ dans les trois jours suivant son lancement.