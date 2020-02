La Fondation Judy Murray organisera une session de tennis gratuite à Clydebank

La Fondation Judy Murray organisera une séance de présentation du tennis aux résidents de Clydebank la semaine prochaine. La Fondation a été créée par Judy Murray OBE, la mère de l’ancien joueur de singles n ° 1 mondial Andy Murray et de l’ancien n ° 1 mondial.

1 joueur de double Jamie Murray. La session de tennis d’introduction gratuite aura lieu au Centre81 le jeudi 20 février de 10h30 à midi, selon Clydebank Post. Gil Paterson, MSP pour Clydebank, a déclaré: «Le tennis est un sport pour tout le monde, et c’est une excellente occasion pour les gens de Clydebank de faire les premiers pas dans l’apprentissage d’une nouvelle activité.

J’applaudis le travail de la Fondation Judy Murray, parce que les communautés défavorisées n’ont peut-être pas eu accès ou la possibilité de se lancer dans le tennis comme ça ». En plus d’être l’entraîneure de ses fils au cours de leurs années de formation, Judy Murray a également entraîné de nombreux joueurs aux niveaux régional et national sous les auspices de l’instance dirigeante du tennis britannique, la Lawn Tennis Association.

Elle a également été élue à la tête de l’équipe de la Fed Cup britannique en tant que capitaine à la fin de 2011 et est restée capitaine jusqu’en mars 2016. Elle a été nommée officier de l’Ordre de l’Empire britannique (OBE) aux honneurs d’anniversaire 2017 pour les services rendus au tennis. , les femmes dans le sport et la charité et est également administrateur de la Judy Murray Foundation, un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la loi écossaise, dans le but d’améliorer l’accès aux opportunités de tennis à travers l’Écosse.