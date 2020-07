La Fondation Rafa Nadal reçoit un don d’Endesa

Endesa, la compagnie d’électricité, a fait don de 400000 € qui seront alloués aux Centres de la Fondation Rafa Nadal à Palma et Valence, qui aideront la Fondation à aider les enfants et les familles dont la situation s’est aggravée en raison de la crise COVID-19.

La Fondation Rafa Nadal reçoit le formulaire de don Endesa

Selon le site Web de la fondation, les plans comprennent l’augmentation du nombre de professionnels – éducateurs, techniciens sportifs, psychologues et travailleurs sociaux – dans le centre de Palma et l’expansion du personnel, et la création d’un département de psychothérapie dans le centre de Valence.

María Francisca Perelló, directrice de la Fondation Rafa Nadal, a déclaré: « Les familles qui étaient déjà dans une situation vulnérable souffrent désormais encore plus gravement en raison des conséquences de la pandémie.

Outre les difficultés économiques et professionnelles, un impact émotionnel et social a maintenant été ajouté, ce qui peut affecter négativement le développement personnel et éducatif des enfants. Nous sommes en contact quotidien avec les familles depuis le début de la crise, nous avons donc pu continuer l’aide en ligne.

Nous pourrions également répondre à de nouveaux besoins, en fournissant des aides économiques directes aux familles les plus touchées ou des dons de matériel scolaire et de tablettes. Maintenant, grâce à cette contribution d’Endesa, nous pouvons aller plus loin et non seulement répondre à leurs besoins fondamentaux mais aussi améliorer le bien-être des enfants et de leurs familles à long terme. «

Jose Bogas, directeur général d’Endesa, a déclaré: «Notre société a besoin que des entreprises comme Endesa mènent à la sortie de cette crise sanitaire, économique et sociale que nous traversons actuellement. Nous sommes bien conscients de la nécessité d’aider chaque groupe qui est une partie de celui-ci afin que le pays puisse sortir plus fort, sans laisser personne derrière.

Dans ce cas, nous donnons un coup de main à ceux qui sont plus expérimentés dans l’aide aux plus démunis, afin qu’ils puissent étendre leur travail et bénéficier à plus de familles. Ce que cette pandémie nous a appris, c’est que nous ne pouvons surmonter les difficultés que si nous restons unis ».

Le don fait par Endessa à la Fondation Rafa Nadal fait partie du plan de responsabilité sociale de l’entreprise d’une valeur de 25 millions d’euros pour aider à faire face aux conséquences de la crise COVID-19. La fondation a été créée par Nadal et sa mère Ana María Parera en 2008.

Selon son site Internet, la Fondation Rafa Nadal croit fermement au « pouvoir transformateur du sport et de l’éducation, deux outils qui permettent aux enfants et aux adolescents d’aller aussi loin qu’ils le peuvent, quels que soient leurs antécédents ou leurs conditions personnelles et sociales, même pour ceux qui ont des difficultés d’apprentissage ou un handicap. »